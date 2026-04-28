El Gobierno oficializó la designación de Fernando Herrmann en Infraestructura

El Gobierno nacional oficializó este martes la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía y confirmó como su reemplazante a Fernando Herrmann.

El cambio había sido anticipado el domingo por la cartera que conduce Luis Caputo, pero fue formalizado con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 286/2026.

La norma acepta la renuncia de Frugoni con efecto a partir del 25 de abril y le da marco legal a una decisión que el Ejecutivo había tomado luego de que una investigación periodística revelara que el funcionario omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción y el fisco la propiedad de al menos cinco departamentos en Palm Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos.

Según esa investigación, las propiedades habrían sido adquiridas entre 2020 y 2022, algunas a través de empresas radicadas en el estado de Delaware. Tras conocerse esa información, el Gobierno solicitó la renuncia de Frugoni, que fue presentada y posteriormente aceptada.

Frugoni ocupaba formalmente el cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura y tenía bajo su órbita el avance de los procesos de privatización y concesión de rutas.

El decreto también confirmó en su reemplazo a Herrmann, quien hasta el domingo se desempeñaba como secretario de Transporte, cargo que ocupaba desde enero de este año.

Arquitecto de profesión, Herrmann es egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta con un Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

En paralelo, la Secretaría de Transporte quedó formalmente en manos del licenciado Mariano Ignacio Plencovich, quien también había sido anticipado como el reemplazo de Herrmann. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, Plencovich se desempeñó como subsecretario de Transporte Automotor.

Con esta designación, será la cuarta persona en conducir la Secretaría de Transporte, luego de las gestiones de Franco Mogetta, Luis Pierrini y el propio Herrmann.

Antes de su llegada a la administración nacional, Plencovich desarrolló su carrera en el gobierno de la provincia de Córdoba, donde desde 2020 fue Director General de Transporte.