El PJ de Entre Ríos expulsó a Daniel Rossi y Reggiardo, pero denuncian irregularidades

El Congreso Provincial del Partido Justicialista resolvió expulsar al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y a su asesor legal, Guillermo Reggiardo. Los dirigentes cuestionaron la validez de la votación y anticiparon futuras impugnaciones.
La expulsión de Daniel Rossi del PJ fue aprobada este sábado por el Congreso Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, que avaló el pedido formulado por el Tribunal de Disciplina partidario. La misma sanción alcanzó al abogado Guillermo Reggiardo, mientras que otros dirigentes fueron suspendidos por haber participado en listas electorales ajenas al justicialismo durante las elecciones de 2025.
La resolución consideró que Rossi y Reggiardo incurrieron en una violación manifiesta a los deberes de lealtad y disciplina partidaria. Como consecuencia, ambos fueron removidos de sus cargos como congresales provinciales, perdieron cualquier mandato partidario vigente y quedaron excluidos del padrón de afiliados del PJ entrerriano.
Tras la aprobación de la medida, los dos dirigentes debieron retirarse del recinto donde se desarrollaba la sesión partidaria, en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso.
Suspensiones para dirigentes que compitieron por otras fuerzas
Además de las expulsiones, el máximo órgano partidario resolvió sancionar a afiliados y afiliadas que participaron como candidatos de otras fuerzas políticas durante el último proceso electoral.
La medida alcanzó a Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González. Todos ellos quedaron imposibilitados de ser candidatos por el Partido Justicialista durante los próximos dos turnos electorales.
No obstante, el Congreso incorporó una modificación que habilita al Tribunal de Disciplina a revisar la conducta de los sancionados en 2027. En función de esa evaluación, podrá decidir si mantiene o levanta la suspensión aplicada.
Cuestionamientos por presunta falta de quórum
Tras la sesión, desde el sector que responde a Rossi cuestionaron la legalidad del procedimiento utilizado para avanzar con las expulsiones. Según indicaron, varios congresales se retiraron antes de la votación definitiva, por lo que el cuerpo habría quedado sin quórum suficiente para adoptar decisiones válidas.
“Las expulsiones son nulas porque fueron votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario”, afirmaron desde el espacio crítico a través de un comunicado difundido luego del encuentro.
Asimismo, los dirigentes expulsados denunciaron que no se les permitió ejercer su derecho de defensa. De acuerdo con esa versión, Rossi solicitó hacer uso de la palabra antes de la votación, pero el pedido habría sido rechazado por las autoridades del Congreso. También señalaron que otros congresales que pretendían cuestionar el tratamiento del expediente no pudieron intervenir.
Acusaciones y posibles presentaciones judiciales
El comunicado difundido por Rossi y Reggiardo apuntó directamente contra Guillermo Michel, Rosario Romero y José Cáceres, a quienes responsabilizaron por la decisión adoptada durante el Congreso.
“Michel, Romero y Cáceres expulsaron a Rossi y Reggiardo por denunciar la corrupción”, sostuvieron los dirigentes sancionados, quienes además afirmaron que la reunión derivó en fuertes discusiones, cruces verbales y cuestionamientos internos sobre el procedimiento utilizado.
Desde ese sector aseguraron que la conducción partidaria avanzó con una votación que consideran irregular y anticiparon que impulsarán las acciones partidarias y judiciales que estimen necesarias para cuestionar la validez de la resolución. De esta manera, la disputa interna dentro del justicialismo entrerriano sumó un nuevo capítulo y promete continuar en los ámbitos institucionales y judiciales durante las próximas semanas.