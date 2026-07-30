ATE se expresó tras aprobación de la reforma previsional: “Otro golpe a la clase trabajadora”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, expresó su rechazo a la aprobación de la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial y aseguró que la nueva ley representa "otro golpe a la clase trabajadora". Además, adelantó que el gremio continuará con el plan de lucha junto a otras organizaciones sindicales.

Muntes señaló en diálogo con Elonce que hasta último momento mantuvieron la expectativa de que los legisladores rechazaran la iniciativa. "Seguíamos sosteniendo que era posible que los diputados no dieran la otra media sanción. Todavía tenemos la esperanza de que recapaciten, que analicen y que busquen alternativas", manifestó.

El titular de ATE afirmó que desde la multisectorial habían planteado una alternativa distinta al proyecto aprobado.

"Es posible otro camino. Habría que gravar a los sectores más concentrados de la economía y no avanzar con un ajuste sobre la clase trabajadora", afirmó.

Tras la sanción de la norma, indicó que el gremio comenzó a reorganizar su agenda de reclamos y confirmó que participará de las próximas jornadas nacionales de protesta impulsadas por ATE.

En ese sentido, recordó que el 3 de agosto habrá una jornada nacional de lucha convocada por el sindicato con movilización al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar la apertura de paritarias y mejoras salariales. También confirmó una movilización prevista para el 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano, y la construcción de un paro nacional con movilización para octubre.

"La movilización tiene que ser tan grande y tan contundente que le tiene que decir definitivamente basta al avance de Milei y Frigerio en nuestra provincia", expresó.

Los puntos que más cuestiona ATE

Consultado sobre el impacto concreto de la reforma, Muntes enumeró los aspectos que, según el gremio, afectarán a trabajadores y jubilados.

Uno de ellos es la declaración de emergencia previsional y económica.

Además, cuestionó el aporte extraordinario previsto para los trabajadores estatales con salarios superiores a los tres millones de pesos brutos y advirtió que también se resentirá el ingreso de los jubilados debido al vínculo entre los aumentos previsionales y las negociaciones paritarias.

"Vamos a estar pendientes de la paritaria para tener el aumento de los jubilados. Todos sabemos que viene pisada, viene chata y no está a la altura de los momentos que estamos viviendo", indicó.

El dirigente agregó que los trabajadores ya acumulan "más del 40% de pérdida del poder adquisitivo" y consideró que la nueva normativa profundizará esa situación.

Críticas por la edad jubilatoria y las pensiones

Otro de los cuestionamientos apuntó a los cambios en el cálculo del haber inicial, que pasará de considerar los últimos 10 años de aportes a los últimos 15.

"Todos sabemos lo que significa en esos cinco años el recorte que va a haber para los trabajadores", afirmó.

Muntes también cuestionó la modificación de la edad jubilatoria y sostuvo que la ley no contempla adecuadamente las tareas de cuidado que realizan las mujeres.

En relación con los trabajadores de salud mental, calificó la situación como "un triple castigo". Explicó que, además de la pérdida salarial acumulada, deberán realizar mayores aportes y permanecer más tiempo en actividad antes de acceder a la jubilación.

Asimismo, rechazó la reducción de los porcentajes para pensionados y personas con discapacidad y advirtió que el aumento de los aportes patronales también tendrá consecuencias para los municipios.

"El retroceso es muy grande. Esperemos que cuando venga un gobierno a restituir derechos se acuerde de todos los derechos que sacaron y también vayamos por más derechos para los trabajadores", concluyó Muntes. Elonce.com