Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario del Gobierno que omitió declarar siete propiedades en Miami

Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami tras el escándalo por su declaración jurada.
Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami, luego de que se confirmara que el secretario de Coordinación de Infraestructura no había incluido esos bienes en sus declaraciones juradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción. La decisión fue tomada este domingo y comunicada por fuentes oficiales del Ministerio de Economía.
La salida del funcionario se produjo tras la intervención directa del ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó la renuncia apenas se conocieron los detalles del caso. El hecho generó un fuerte impacto político dentro del área económica del Gobierno, donde se buscó rápidamente dar una señal de transparencia frente a la polémica.
Frugoni había reconocido públicamente días atrás la existencia de las propiedades en el exterior y admitido su omisión en la documentación oficial. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, había declarado en diálogo con medios nacionales.
El escándalo por las propiedades no declaradas
La controversia se originó cuando trascendió que el funcionario poseía al menos siete departamentos en Miami, Estados Unidos, que no figuraban en sus declaraciones juradas presentadas en la Argentina. Si bien Frugoni sostuvo que pagaba impuestos por esos inmuebles en el exterior, reconoció que no los había incorporado correctamente en su situación patrimonial local, publicó TN.
El caso rápidamente escaló dentro del ámbito político y administrativo, generando cuestionamientos sobre los controles internos y la obligación de los funcionarios públicos de transparentar su patrimonio. Desde distintos sectores se reclamaron explicaciones más detalladas sobre el origen y la omisión de los bienes.
En paralelo, el Ministerio de Economía avanzó con una revisión interna de la situación y decidió apartar al funcionario de su cargo, en medio de la presión pública y mediática que rodeó el caso.