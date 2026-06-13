Un niño conmovió al Papa con preguntas sobre la pobreza, el perdón y la soledad

La visita del Papa a la parroquia de Sant Agustí, en el barrio del Raval, dejó una de las escenas más emotivas de su recorrido por España. El protagonista fue Renzo, un niño de Perú de apenas seis años que tomó la palabra frente al Pontífice para leer una carta cargada de preguntas sobre la vida, el sufrimiento, la pobreza y la solidaridad.

"Soy Renzo, tengo 6 años y te quiero hacer unas preguntas", comenzó el pequeño ante la mirada atenta del Papa y de los asistentes. Con serenidad y curiosidad, leyó una serie de interrogantes que muchas veces también se plantean los adultos, pero que pocas veces llegan directamente al máximo representante de la Iglesia Católica.

"¿Le gusta el fútbol? ¿De pequeño ya quería ser Papa? ¿Por qué a unas personas les pasan cosas buenas y a otras personas les pasan cosas malas? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos? ¿Hay que perdonar siempre?", preguntó Renzo durante el encuentro.

El abrazo que emocionó a todos

Las inquietudes del niño, integrante de una familia migrante que atraviesa dificultades económicas, marcaron el tono de una conversación que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la visita papal.

Tras leer la carta completa, Renzo cerró su mensaje con una frase sencilla pero significativa: "Un fuerte abrazo, Renzo". Apenas concluyó la lectura, el Papa se acercó al pequeño y lo abrazó, generando una profunda emoción entre los presentes.

A partir de esas preguntas, el Pontífice desarrolló un mensaje centrado en la fraternidad, la solidaridad y la importancia de acompañar a quienes más lo necesitan, independientemente de sus creencias o condición social.

El deporte como ejemplo de convivencia

Ante la consulta sobre el fútbol, el Papa reconoció que disfruta de ese deporte, aunque confesó que su verdadera pasión es el tenis. Sin embargo, destacó especialmente el valor que tienen los deportes colectivos como herramienta de aprendizaje.

"El talento no sirve de nada si no sabes pasar la pelota. Porque quien no sabe vivir con los otros y para los otros, aún no entendió qué es la vida. La vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", afirmó.

También recordó que durante su juventud practicó fútbol americano y que, durante su estadía en Trujillo, Perú, compartió partidos con seminaristas. Entre sonrisas, admitió que solía desempeñarse como defensor y que nunca se destacó precisamente por convertir goles.

Sobre la pregunta de si siempre quiso ser Papa, respondió con sinceridad: "Creo que no. Yo creo que nunca lo pensé. Pero sí puedo decirte algo: desde pequeño sentí el deseo de entregar mi vida a Dios. Y que este camino pasaba por el orden de Sant Agustín. Mas importante es preguntarse si se quiere ser amigo de Jesús”. De esta manera, aclaró que nunca imaginó que llegaría a ocupar el máximo cargo de la Iglesia Católica.

Reflexiones sobre el sufrimiento y el perdón

El Pontífice también se detuvo en una de las cuestiones más profundas planteadas por Renzo: por qué algunas personas sufren mientras otras parecen no atravesar las mismas dificultades.

"No es fácil encontrar la respuesta" a esa pregunta, reconoció. Sin embargo, sostuvo que mirar la vida de Jesucristo puede ayudar a comprender el sentido del sufrimiento y mantener la esperanza.

"Él nunca abandona a ninguno de sus hijos, porque nos tiene preparada una alegría eterna donde ya no habrá tristezas ni dolor", expresó.

Respecto al perdón, fue contundente: "Perdonar significa no dejar que el odio se convierta en dueño de nuestro corazón. El cristiano ha de querer sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano que sufre encontramos al Señor".

Un llamado a acompañar a los adultos mayores

Otra de las preguntas que más impactó al Papa fue la referida a la soledad de los abuelos. En su respuesta, reivindicó el papel fundamental que cumplen los adultos mayores dentro de las familias.

"Los abuelos son muy importantes en la vida de las familias y nunca deberían quedarse solos", sostuvo. Además, recordó que muchas veces son ellos quienes ayudan a criar a los nietos y transmiten valores esenciales para la convivencia.

Finalmente, realizó un llamado a toda la sociedad para evitar que el abandono de las personas mayor

es se naturalice. "No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos; y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos", reclamó.

Las preguntas de Renzo, formuladas con la espontaneidad y la sinceridad propias de la infancia, dieron lugar a una reflexión profunda sobre la empatía, la solidaridad y la necesidad de construir una sociedad más atenta a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El abrazo final entre el niño y el Papa terminó de sellar una escena que difícilmente pase inadvertida.