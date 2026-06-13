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Un auto impactó contra un bache y luego se incendió: hubo pérdidas totales

Tres hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires lograron salir a tiempo del vehículo tras percibir olor a quemado. La parte inferior del rodado se habría dañado tras pasar por el pozo.

13 de Junio de 2026
El siniestro ocurrió en cercanías a la Autovía 12
El siniestro ocurrió en cercanías a la Autovía 12 Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Tres hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires lograron salir a tiempo del vehículo tras percibir olor a quemado. La parte inferior del rodado se habría dañado tras pasar por el pozo.

Un vehículo se incendió por completo en la mañana de este sábado sobre el acceso N° 45, que conecta la Autopista Nacional N° 12 con la localidad de Ibicuy, en jurisdicción de Ceibas. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El hecho ocurrió alrededor de las 07:35, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron un aviso por el incendio de un automóvil. De inmediato, se desplazó al lugar el Móvil N° 24.

Al arribar, la dotación constató un incendio generalizado en un vehículo marca Fiat Palio, en el que se trasladaban tres hombres, incluido el conductor, de 31 años, todos domiciliados en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Hipótesis sobre el origen del fuego

 

Según manifestó el conductor, el siniestro se habría originado luego de impactar contra un bache en la ruta, lo que provocó un golpe en la parte inferior del vehículo. Minutos después, comenzó a percibir olor a quemado y el fuego se propagó rápidamente hasta consumir la totalidad del rodado.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Los bomberos trabajaron en el lugar con una línea de agua, logrando la extinción total del foco ígneo y realizando tareas de enfriamiento de la estructura del vehículo.

En el operativo también intervino personal de Policía Caminera Brazo Largo, que llevó adelante el ordenamiento del tránsito en la zona.

 

La unidad de bomberos regresó a base a las 09:24 horas, tras recorrer una distancia total de 44 kilómetros.

Temas:

ceibas Auto incendiado
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