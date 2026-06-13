Tras las lluvias, un frente frío provocará un fuerte descenso térmico el fin de semana largo: probabilidad de heladas

REDACCIÓN ELONCE
Tras las lluvias registradas durante este sábado, un frente frío de características polares avanzará sobre el centro del país. Se esperan vientos del sur, temperaturas cercanas a cero grado, heladas y jornadas plenamente invernales durante el fin de semana largo.
Frente frío provoca descenso térmico. Luego de las lluvias que se registraron durante la tarde y la noche de este sábado en la zona central del país, el ingreso de una masa de aire polar provocará un brusco cambio de tiempo, acompañado por fuertes vientos del sector sur, una marcada caída de las temperaturas y la probabilidad de heladas en amplias regiones.
Según los últimos pronósticos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo. La rotación del viento hacia el sector sur impulsará el avance de aire frío sobre buena parte del territorio nacional, generando un cambio abrupto respecto de las condiciones más templadas que predominaron en los últimos días.
“El cambio de masa de aire se consolidará hacia el domingo, cuando se registrará el descenso más pronunciado”, indicaron desde el organismo. De acuerdo con las previsiones, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 3 y 6 grados en gran parte de la región central, mientras que las máximas apenas lograrán ubicarse entre los 10 y 12 grados.
Un domingo con ambiente polar y heladas
Los especialistas señalaron que este tipo de sistemas frontales suelen generar modificaciones abruptas tanto en la humedad como en la temperatura. En esta oportunidad, el frente frío llegará acompañado por aire seco impulsado por el tradicional viento Pampero, responsable de despejar rápidamente la nubosidad y favorecer el desarrollo de heladas.
La meteoróloga Marina Fernández explicó a Meteored, que a partir del domingo se producirán cambios muy notorios en la franja central del país. El ingreso de aire extremadamente frío permitirá que el cielo se despeje rápidamente, aunque la presencia del sol no alcanzará para revertir las bajas temperaturas que dominarán la jornada.
En la Región Pampeana se esperan mínimas inferiores a los 0 grados, especialmente en sectores de La Pampa y del centro de la provincia de Buenos Aires. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -1 y 1 grado, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rondarían entre los 2 y 3 grados durante las primeras horas del día.
Patagonia y cordillera bajo condiciones extremas
La Patagonia volverá a ubicarse entre las regiones más afectadas por el avance del aire polar. Allí se prevén heladas intensas, temperaturas mínimas de hasta -5 grados y nuevas nevadas en sectores del extremo sur del país.
Además, el SMN mantiene la atención sobre Tierra del Fuego y Santa Cruz debido a la persistencia de fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. La combinación entre viento intenso y temperaturas extremadamente bajas derivará en sensaciones térmicas aún más rigurosas.
En el norte argentino también se harán sentir los efectos del sistema. Si bien se prevé abundante nubosidad y algunas precipitaciones aisladas sobre el NOA, las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta y Catamarca podrían registrar temperaturas cercanas a los -5 grados, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
El feriado del lunes seguirá con frío intenso
Las condiciones invernales persistirán durante el lunes 15 de junio, feriado nacional. Aunque el tiempo se presentará estable y con abundante presencia de sol en buena parte del centro del país, el ambiente continuará siendo muy frío desde las primeras horas de la jornada.
Los especialistas anticiparon nuevas heladas en sectores de la Patagonia, Cuyo, Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. El aire frío permanecerá instalado sobre estas regiones, favoreciendo temperaturas mínimas muy bajas.
Para el AMBA se esperan nuevamente registros cercanos a 1 y 2 grados en el conurbano bonaerense, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la mínima rondará los 4 grados. Durante la tarde podría observarse una leve recuperación térmica, con máximas que alcanzarían los 15 grados.
Mejora gradual y pronóstico para Paraná
Tras el paso del frente frío, el tiempo tenderá a estabilizarse progresivamente en gran parte del país. Sin embargo, las bajas temperaturas continuarán presentes durante varios días, en un contexto típico de la antesala del invierno astronómico.
Los especialistas explicaron que este episodio forma parte de un patrón atmosférico más amplio, caracterizado por el avance recurrente de masas de aire frío desde el sur del continente. Como consecuencia, las heladas seguirán siendo probables en amplios sectores de la región pampeana y del interior del país.
En Paraná, el domingo marcará el inicio de una mejora de las condiciones meteorológicas. El SMN prevé una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 13, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El lunes el frío se intensificará con una mínima estimada en 4 grados y una máxima de 15. Para el martes se espera una jornada estable, con temperaturas entre 9 y 17 grados, consolidando una lenta recuperación térmica luego del ingreso del aire polar.