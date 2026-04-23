La Multisectorial en Defensa de la Caja se movilizó en contra de la reforma previsional

REDACCIÓN ELONCE
La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano, junto a la Federación de Jubilados provinciales, se movilizaron en defensa de la Ley 8732, registró Elonce. Denunciaron que la iniciativa implica recortes y afecta a trabajadores activos y jubilados.
La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se movilizó este jueves por las calles de Paraná para manifestar el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
La concentración se inició en Plaza 1º de Mayo, donde los manifestantes desplegaron pancartas con consignas en defensa de las jubilaciones entrerrianas y en contra de posibles modificaciones a la Ley 8732. La convocatoria reunió a sindicatos de distintos sectores, entre ellos docentes, estatales, judiciales y bancarios.
Desde la Federación de Jubilados y Pensionados provinciales destacaron la magnitud de la marcha y la unidad lograda entre los distintos gremios a través de la Intersindical en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano. “La convocatoria es un éxito total”, expresó Ercilio Aimone, que participó por primera vez de una movilización de estas características.
Reclamos y críticas a la reforma
Los manifestantes coincidieron en señalar que la reforma previsional implicaría un retroceso en derechos adquiridos. Desde el sector municipal indicaron que la iniciativa “no sirve para ampliar derechos, sino para recortarlos”, y advirtieron que afectará tanto a trabajadores en actividad como a jubilados.
En la misma línea, representantes del ámbito docente remarcaron que si bien reconocen la existencia de un déficit en el sistema, “los trabajadores y jubilados no deben ser la variable de ajuste”.
Por su parte, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la movilización representa “la respuesta al ajuste” y una muestra de la unificación del movimiento obrero frente al conflicto.
Amplia participación y continuidad del reclamo
La protesta contó con la presencia de numerosas organizaciones, entre ellas AGMER, ATE, AJER, APS, La Bancaria y otros gremios que conforman la multisectorial. Según estimaron los organizadores, participaron “miles de personas”, aunque señalaron que la convocatoria superó las previsiones iniciales.
Durante la jornada, los manifestantes reclamaron a las autoridades provinciales y legisladores que revisen la iniciativa y garanticen la continuidad de un sistema previsional “solidario y sustentable”.
Además, desde el sector bancario anticiparon que el próximo lunes realizarán una medida de fuerza en rechazo al cierre de dependencias del Banco Central, lo que afectaría puestos de trabajo en la provincia.
La movilización avanzó por calles céntricas de la ciudad, pasó por la Caja de Jubilaciones y culminó frente a Casa de Gobierno, en una jornada que estuvo marcada por la fuerte presencia sindical y el reclamo contra la reforma previsional.
En ampliación.-