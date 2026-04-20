Reforma Previsional: "No aceptamos que el resultado de la modificación de la ley implique el empobrecimiento de los jubilados"

Un amplio conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas -nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos- expresó su rechazo a la reforma previsional que impulsa la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y convocó a la comunidad a movilizarse este jueves 23 en defensa del sistema jubilatorio entrerriano.

José María Segura, secretario general de AJER , confirmó a Elonce que “la idea es que sea una gran movilización, donde estén todos los sectores involucrados, incluidos los jubilados, que además son afectados directos”. La concentración será a las 10 en Plaza 1º de Mayo y la movilización llegará hasta Casa de Gobierno.

Según explicó el dirigente, la medida se tomó en rechazo del proyecto de reforma impulsado por el Gobierno provincial. “El objetivo central del proyecto del gobierno es empobrecer a los jubilados, para decirlo en forma sencilla”, afirmó. Y detalló: “Se plantea el 82% del promedio de los 30 años de servicio, con lo cual no es 82%. Dividiendo por 360 meses, lo que te da es un 60%, 65%, dependiendo de la carrera laboral de cada uno, pero jamás te da el 82% móvil”.

En ese sentido, advirtió que el núcleo de la iniciativa implica “la reducción del porcentaje de jubilación para que sea igual o equivalente a la de ANSES y la eliminación de la movilidad tal cual como la conocemos hoy”. Sobre este punto, remarcó: “La movilidad de la Caja de Jubilaciones de la provincia es que el pasivo recibe el mismo aumento que el activo de su categoría. Eso garantiza el mantenimiento del 82% permanentemente”.

En contraposición, cuestionó la fórmula: “Lo que el gobierno plantea es aplicar la fórmula de ANSES, que saca un promedio entre ingresos y aumentos de sueldo, que ya fue declarada inconstitucional por siete Cámaras Nacionales de Trabajo en todo el país”.

Segura también se refirió a las reuniones mantenidas con el Ejecutivo: “El gobierno convocó a reuniones. En la primera planteó los objetivos de la modificación y en la segunda fue como una devolución”. Sin embargo, aseguró que no hubo cambios en la postura oficial: “Nosotros no aceptamos que el resultado de la modificación implique el empobrecimiento de los jubilados”.

Respecto al argumento del déficit previsional, indicó: “El gobierno sostiene que necesita ajustar las cuentas porque es un déficit muy grande y no ven otra alternativa. Nosotros entendemos que sí hay otras alternativas”. En esa línea, cuestionó que se incluyan en el cálculo “decisiones del Estado”, como el régimen de retiros policiales o pensiones específicas: “Esto hay que quitarlo del cálculo del déficit, porque son decisiones del Estado. Hay que buscar otras fuentes de financiación”.

El dirigente anticipó que en los próximos días presentarán una propuesta alternativa y continuarán las gestiones ante la Legislatura: “El objetivo nuestro es evitar que este proyecto prospere”.

Además, alertó sobre el impacto que tendría la reforma incluso en los actuales jubilados: “Hay muchos que creen que tienen el derecho adquirido, eso garantiza la jubilación, pero no el sistema de actualización. Si se aprueba la ley, van a dejar de recibir los aumentos de los activos y pasarán a recibir los que determine el gobierno”. Elonce.com