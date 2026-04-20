“Vamos a luchar a brazo partido”: Multisectorial en Defensa de la Caja convocó al paro y movilización

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos expresó su rechazo a la reforma previsional que impulsa la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y convocó a la comunidad a movilizarse este jueves 23 en defensa del sistema jubilatorio entrerriano.

La coalición, integrada por gremios como AGMER, ATE, APS, SADOP, Sitradu, AMET, AJER y la propia Federación de Jubilados, calificó la iniciativa gubernamental como "un ajuste sobre el sector pasivo". Los dirigentes manifestaron su preocupación por las modificaciones en el cálculo del haber jubilatorio y el impacto en la sostenibilidad del sistema.

Ercilio Aimone, referente de la Federación de Jubilados y Pensionados, explicó a Elonce que el documento publicado “es el resultado de un diálogo mantenido entre todos los gremios y agrupaciones que estamos muy preocupados por la reforma que se quiere imponer el gobierno provincial”. “Queremos que la sociedad se ocupe de ver los perjuicios que puede provocar la reforma", insistió.

"Se pretende llegar a una situación donde los jubilados provinciales, habiendo aportado durante 30 años con una alícuota del 19%, terminen con haberes de miseria. Esto sucedería porque planean promediar el haber jubilatorio sobre los 30 años de labor aportados", explicó Aimone.

La Multisectorial en Defensa de la Caja rechazó la reforma previsional y convocó a una movilización

“Vamos a luchar a brazo partido”, prometió el referente de los pasivos provinciales al fundamentar: “La Federación de Jubilados nunca estuvo en la calle, pero hoy nos duele tanto lo que el Gobierno plantea, que los jubilados también vamos a salir a manifestarnos a la calle. Iremos a hablar con cada diputado y senador para que vean la realidad; no permitiremos que se repita lo sucedido con la OSER".

“No nos van a dividir y el Gobernador tendrá que analizarlo", anticipó Aimone.

Por su parte, Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, cuestionó el argumento oficial sobre la falta de fondos en la provincia. "Hay plata y recursos; lo que hay que hacer es definir un plan económico diferente para que el déficit de la Caja de Jubilaciones no lo paguemos los trabajadores y trabajadoras", señaló al tiempo que confirmó que este jueves se volcarán masivamente a las calles.

Para Muntes, “hay que gravar a sectores importantes de los que nadie se anima a hablar”. “Para que la distribución del ingreso en Entre Ríos sea justa, hay que dar una vuelta de tuerca”, insistió al remarcar: “Hay plata en Entre Ríos; lo que tienen que hacer es ajustar por donde corresponde y que pongan los que más tienen".

"Este jueves, miles de entrerrianos le diremos 'no' en la calle a la reforma que quiere hacer Frigerio. Estamos recorriendo toda la provincia con la voz de la Multisectorial y la Intersindical: hoy en Colón, mañana en Uruguay y el miércoles en Federal”, repasó al explicar que los estatales entrerrianos van al “paro activo con movilización y asambleas”.

Desde el sector docente, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, ratificó que su organización definió un paro total de actividades por 24 horas para este jueves para garantizar la asistencia de las 17 seccionales del interior. "Vamos a estar marchando a Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde nos vamos a estar expresando y resistiendo a esto que el gobierno llama reforma y nosotros decimos que es un ajuste", detalló.

La movilización del 23 de abril tendrá su punto de concentración a las 10 en Plaza 1º de Mayo, desde donde las columnas se desplazarán hacia el edificio de la Caja de Jubilaciones y finalizarán con un acto central frente a la Casa de Gobierno. Los gremios insistieron en que la unidad de los sectores trabajadores será la clave para frenar el avance del proyecto legislativo.