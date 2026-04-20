La Multisectorial en Defensa de la Caja rechazó la reforma previsional y convocó a una movilización

Desde la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos manifestaron su rechazo a una propuesta de reforma del sistema jubilatorio. Advirtieron sobre pérdida de derechos y anunciaron acciones en defensa del régimen vigente.
Un amplio conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas -nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos- expresó su rechazo a la reforma previsional que impulsa la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y convocó a la comunidad a movilizarse este jueves 23 en defensa del sistema jubilatorio entrerriano.
Desde la Multisectorial señalaron que la propuesta genera preocupación por el posible impacto en los derechos de trabajadores activos y jubilados. Según indicaron, el proyecto implicaría "un retroceso en conquistas históricas vinculadas al sistema previsional provincial".
Defensa del sistema vigente
Las organizaciones destacaron la vigencia de la Ley 8732 como marco normativo que garantiza derechos jubilatorios y un sistema basado en la solidaridad intergeneracional. En ese sentido, remarcaron que el régimen actual es resultado de luchas históricas de la clase trabajadora y que se encuentra respaldado por la Constitución provincial.
"La ley 8732 es producto de la lucha organizada de la clase trabajadora, activos y jubilados, para preservar los derechos previsionales. Lucha dada en un contexto enormemente adverso ante las políticas neoliberales que buscaron desguazar el Estado en beneficio de una minoría privilegiada. Hoy como entonces, las garantías expresadas en la ley nos convocan hoy en su defensa", indicaron desde la Multisectorial en Defensa de la Caja.
Además, sostuvieron que el sistema previsional constituye un pilar fundamental para la dignidad y la calidad de vida de los jubilados. "Reivindicamos el sentido solidario y generacional de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones Provinciales como un logro colectivo, sostenidos por normas expresadas en la 8732 y en nuestra Constitución, respecto a su financiamiento, las obligaciones de los gobiernos, el cálculo del haber y el acceso a una jubilación plena", apuntaron.
Críticas a la reforma jubilatoria
En el documento, los firmantes afirmaron que la iniciativa en debate implicaría pérdida de derechos adquiridos y un ajuste en los ingresos de los jubilados. "No podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar retroceso en derechos garantizados constitucionalmente", sentenciaron.
También advirtieron que podría profundizar la caída del consumo y afectar la economía local, especialmente en sectores comerciales y productivos.
En ese marco, consideraron que existen alternativas para sostener el sistema sin recurrir a recortes.
Responsabilidad del Estado
Las organizaciones señalaron que los trabajadores no son responsables del desfinanciamiento del sistema y atribuyeron la situación a "decisiones erróneas y manejos ajenos".
Asimismo, plantearon que el Estado tiene la obligación de garantizar el financiamiento del sistema previsional. "Con absoluta claridad, decimos: `PLATA HAY´. Los recursos existen. Basta señalar, que, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de 2025, para los sectores de mayores ingresos, la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos 0 km fue eximida del impuesto automotor por cinco años", sostuvieron.
En ese sentido, propusieron analizar medidas vinculadas a la distribución de la carga impositiva, bajo el principio de equidad. "Es obligación, por ley, que el estado debe compensar el supuesto déficit. No se puede gobernar para las minorías privilegiadas sino es deber del estado gobernar para la colectividad. Claramente la propuesta de reforma es regresiva, de ajuste en el ingreso de alicaídos bolsillos de jubilados actuales y futuros, de recortes de nuestras jubilaciones que afecta y profundiza la grave situación del mercado interno entrerriano, en caída libre por falta de circulante que mueva la economía. La caída del consumo afecta a los comercios, fábricas, bienes y servicios locales obligados al achique o el cierre. Por qué no gravar la riqueza para crear un fondo social para atender contingencias", indica el comunicado.
Convocatoria a la movilización
El documento concluye con una convocatoria "horizontal, democrática y empática" prevista para este jueves 23 para defender el sistema previsional. "Nos une el objetivo de acompañar y sostener a los trabajadores, servidores públicos activos y jubilados de Entre Ríos en la defensa activa de los derechos del presente y futuro de nuestra provincia", fundamentaron desde la Multisectorial.
Anunciaron que impulsarán acciones gremiales, políticas y judiciales para frenar la reforma del sistema previsional que impulsa la gestión de Frigerio.
Además, instaron a los legisladores a informarse y actuar en defensa de los derechos jubilatorios.
Las organizaciones firmantes llamaron a la comunidad a mantenerse “alerta, organizada y movilizada” frente al avance del proyecto.