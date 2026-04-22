Multisectorial en Defensa de la Caja: para Vallori, la reforma previsional generaría “achatamiento y ajuste”

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos se movilizará este jueves en Paraná en rechazo a la reforma previsional impulsada por la gestión de gobernador Rogelio Frigerio. La protesta incluirá un paro de actividades con alcance en distintos sectores: docentes, estatales y judiciales.

En el día previo a la marcha, la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori; y el docente y ex secretario general de Agmer, César Baudino, brindaron precisiones a Elonce sobre los fundamentos por los que se oponen a los cambios del sistema jubilatorio entrerriano.

Claudia Vallori y César Baudino (foto Elonce)

Baudino señaló que aún no existe un proyecto formal de reforma, sino una serie de “vectores” o lineamientos que generaron inquietud en los gremios que nuclean a estatales, docentes y judiciales, además de la propia Federación de Jubilados y Pensionados provinciales.

Entre los puntos cuestionados, el referente sindical mencionó el posible aumento de la edad jubilatoria -de 60 a 65 años para los varones y de 57 a 60 para las mujeres- y de los años de aportes, así como modificaciones en el cálculo del haber inicial.

“Nos encontramos con un documento que habla de lineamientos y no de un proyecto de ley, que además es mentiroso porque afirma que no se afectarán derechos adquiridos, algo que no es cierto. Uno de los puntos centrales es la movilidad, ya que se propone desvincular a los jubilados de los activos y actualizar los haberes con un índice similar al nacional, lo que implicaría igualar hacia abajo y tomar como referencia el sistema de ANSES”, explicó Vallori.

Y agregó: “Además, se modificaría el cálculo del haber inicial para quienes están próximos a jubilarse: actualmente se basa en los últimos 10 años, que suelen ser los mejores de la carrera, pero con la nueva propuesta se consideraría toda la trayectoria laboral, lo que generaría un claro achatamiento de los ingresos y un ajuste respecto de lo que se venía percibiendo”.

Para Vallori, la reforma del sistema previsional entrerriano implicaría que, “en el futuro”, “el espejo de los jubilados provinciales sea el jubilado nacional”.

Impacto en los haberes jubilatorios

Según explicó Baudino, uno de los cambios más sensibles sería pasar del cálculo basado en los últimos años laborales a uno que contemple toda la trayectoria, lo que implicaría una reducción en los ingresos al momento de jubilarse. “Se busca calcular la jubilación tomando los últimos 30 años de trabajo y no los últimos años o días, como establece la ley actual. Esto implica no reconocer la trayectoria laboral ni el esfuerzo acumulado, así como tampoco la categoría, la jerarquía y la antigüedad que forman parte del salario”, expuso Baudino.

En ese sentido, el referente sindical advirtió que la reforma previsional podría derivar en un “achatamiento” de las jubilaciones, afectando el poder adquisitivo de los beneficiarios.

César Baudino (foto Elonce)

“Dentro de los requisitos, el ingreso es un factor central: hoy el promedio a nivel nacional ronda los 490.000 pesos, mientras que en la provincia se ubica en torno al millón y medio. Reducir ese nivel en el mediano plazo implicaría un achicamiento del mercado interno, con menos consumo y menos demanda de servicios, desde el trabajo doméstico hasta la construcción y otras prestaciones”, fundamentó Baudino.

Cuestionamientos al déficit del sistema previsional

El referente sindical también puso en duda el argumento del déficit del sistema previsional, y sostuvo que existen alternativas para sostener la Caja sin modificar la normativa actual.

“Es importante desmentir el discurso que compara los haberes jubilatorios con los salarios actuales, porque detrás de cada jubilación hay una trayectoria de 30, 35 o 40 años de trabajo al servicio de la comunidad, en sectores como educación, salud, seguridad y justicia. También rechazamos la idea de que se trata de un sector minoritario, ya que somos parte de la sociedad y de un colectivo que ha aportado esfuerzo durante décadas para construir una comunidad más justa, al tiempo que consolidaba su derecho a la jubilación”, argumentó Baudino.

“La situación económica es muy frágil y delicada, por lo que avanzar sobre los jubilados sería un fraude, una estafa, ya que durante toda su vida laboral realizaron los aportes correspondientes como trabajadores”, justificó.

Reforma previsional: la Multisectorial en Defensa de la Caja rechaza cambios en jubilaciones

Entre las alternativas, la Multisectorial presentará este jueves ante la Legislatura entrerriana la creación de un fondo de sustentabilidad financiado a partir de sectores económicos concentrados, así como el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado.

“Hay un gobierno que impulsa políticas orientadas a sectores concentrados de la economía y no al conjunto de la sociedad ni a los trabajadores. En ese sentido, planteamos que gravar a esos sectores permitiría crear un fideicomiso destinado a garantizar el sistema previsional, sin necesidad de modificar la ley vigente”, sostuvo Baudino.

Asimismo, remarcó que los trabajadores “no son responsables del desfinanciamiento” y que ya realizaron los aportes correspondientes durante su vida laboral.

Convocatoria a la movilización

En este contexto, más de 20 sectores confirmaron su participación en una marcha que se realizará este jueves en Paraná. La concentración está prevista para las 10 en la Plaza 1º de Mayo y culminará frente a Casa de Gobierno.

Claudia Vallori y César Baudino (foto Elonce)

Los organizadores convocaron no solo a jubilados y trabajadores, sino a toda la sociedad, al considerar que la reforma tendría impacto en el conjunto de la economía provincial.

También informaron que continúan recorriendo distintas localidades para explicar los alcances de la propuesta y sumar adhesiones al reclamo.

Finalmente, reafirmaron que el objetivo central es defender la vigencia del sistema previsional actual y evitar modificaciones que impliquen pérdida de derechos.