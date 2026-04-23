“Hay que defender sí o sí la Caja de Jubilaciones”: testimonios durante la marcha contra la reforma previsional

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se movilizó este jueves por las calles de Paraná para manifestar el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial.

La concentración se inició en Plaza 1º de Mayo, donde los manifestantes desplegaron pancartas con consignas en defensa de las jubilaciones entrerrianas y en contra de posibles modificaciones a la Ley 8732. La convocatoria reunió a sindicatos de distintos sectores, entre ellos docentes, estatales, judiciales y bancarios.

Testimonio de los manifestantes

“Vengo a representar a todos los trabajadores. Esto es una manera que el Gobierno vea que lo que está por hacer está mal, ya nos pasó con el IOSPER y la verdad que el OSER es un desastre y esto va por el mismo camino”, dijo un hombre que está “a poco de jubilarse”.

Por su parte, una mujer señaló: “Soy jubilada docente y vine a defender la Caja de Jubilaciones, para que no la toquen. Cada vez que quieren hacerlo, el pueblo se mueve”.

Desde San Jaime de la Frontera, otra docente jubilada manifestó: “el ajuste lo estamos sintiendo. Siendo activa siempre me movilicé y ahora con más razón porque el ajuste nos llega a todos”.

En tanto, otro manifestante remarcó: “Le digo que no a la reforma de la Caja de Jubilaciones y a tanto ajuste. Los trabajadores cada vez ganamos menos y comemos menos”, y advirtió que le preocupa la situación del 82% móvil.

Testimonios durante la marcha contra la reforma previsional

Teresita, docente jubilada, afirmó: “Vine a defender a los jubilados, porque yo también lo soy”, y agregó que le inquieta “que toquen la caja de los docentes jubilados que menos ganamos”.

Otro de los presentes sostuvo: “El ajuste siempre viene sobre los trabajadores, nos quieren cambiar la base de cálculo del 82% móvil”.

Un jubilado provincial indicó: “Hay que defender sí o sí la Caja de Jubilaciones, lamentablemente nos quieren meter la mano en el bolsillo y vamos por el 82% real, no el ficticio que nos quieren armar”.

Desde ATER también se sumaron al reclamo: “vinimos a manifestar nuestro enojo por la reforma. Nos preocupa que hasta el momento nadie tiene el proyecto, por eso pedimos que lo envíen a los gremios para que lo conozcan bien”.

Finalmente, una docente con 40 años de servicio expresó: “Vamos a defender a rajatabla nuestra ley de jubilación”, y afirmó que “tienen que respetar nuestros aportes, nuestro trabajo y una ley que es constitucional”. Elonce.com