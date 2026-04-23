“Hay que defender sí o sí la Caja de Jubilaciones”: testimonios durante la marcha contra la reforma previsional

Este jueves se realizó una marcha contra la reforma previsional. Elonce recogió testimonios de los manifestantes que expresaron los motivos de su participación.
La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se movilizó este jueves por las calles de Paraná para manifestar el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial.
La concentración se inició en Plaza 1º de Mayo, donde los manifestantes desplegaron pancartas con consignas en defensa de las jubilaciones entrerrianas y en contra de posibles modificaciones a la Ley 8732. La convocatoria reunió a sindicatos de distintos sectores, entre ellos docentes, estatales, judiciales y bancarios.
Testimonio de los manifestantes
“Vengo a representar a todos los trabajadores. Esto es una manera que el Gobierno vea que lo que está por hacer está mal, ya nos pasó con el IOSPER y la verdad que el OSER es un desastre y esto va por el mismo camino”, dijo un hombre que está “a poco de jubilarse”.
Por su parte, una mujer señaló: “Soy jubilada docente y vine a defender la Caja de Jubilaciones, para que no la toquen. Cada vez que quieren hacerlo, el pueblo se mueve”.
Desde San Jaime de la Frontera, otra docente jubilada manifestó: “el ajuste lo estamos sintiendo. Siendo activa siempre me movilicé y ahora con más razón porque el ajuste nos llega a todos”.
En tanto, otro manifestante remarcó: “Le digo que no a la reforma de la Caja de Jubilaciones y a tanto ajuste. Los trabajadores cada vez ganamos menos y comemos menos”, y advirtió que le preocupa la situación del 82% móvil.
Teresita, docente jubilada, afirmó: “Vine a defender a los jubilados, porque yo también lo soy”, y agregó que le inquieta “que toquen la caja de los docentes jubilados que menos ganamos”.
Otro de los presentes sostuvo: “El ajuste siempre viene sobre los trabajadores, nos quieren cambiar la base de cálculo del 82% móvil”.
Un jubilado provincial indicó: “Hay que defender sí o sí la Caja de Jubilaciones, lamentablemente nos quieren meter la mano en el bolsillo y vamos por el 82% real, no el ficticio que nos quieren armar”.
Desde ATER también se sumaron al reclamo: “vinimos a manifestar nuestro enojo por la reforma. Nos preocupa que hasta el momento nadie tiene el proyecto, por eso pedimos que lo envíen a los gremios para que lo conozcan bien”.
Finalmente, una docente con 40 años de servicio expresó: “Vamos a defender a rajatabla nuestra ley de jubilación”, y afirmó que “tienen que respetar nuestros aportes, nuestro trabajo y una ley que es constitucional”. Elonce.com