La Multisectorial debatió la reforma previsional, defendió el sistema vigente y ratificó que “la ley no se toca”

Desde la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), integrantes de la Multisectorial analizaron los avances de la reforma previsional, en una reunión que dejó fuertes cuestionamientos al proyecto impulsado por el gobierno provincial. La jornada reunió a representantes gremiales, jubilados y organizaciones sociales que debatieron los llamados “vectores” de la iniciativa.

Verónica Veik, secretaria de la Mujer e Igualdad de Género de AGMER, fue una de las voces del encuentro y puso el foco en el impacto diferencial de la propuesta. “Una jornada muy productiva donde pudimos compartir distintas reflexiones y análisis con respecto a estos vectores que ha presentado el gobierno provincial”, señaló.

Además, advirtió: “Hay aspectos en estos vectores que perjudican al conjunto de los trabajadores, pero en particular perjudican a las mujeres”. En ese sentido, explicó que la reforma podría “profundizar desigualdades existentes”.

Impacto en las trayectorias laborales de las mujeres

Veik detalló uno de los puntos más cuestionados: “Cuando hablamos de extender el cálculo inicial para el haber jubilatorio a 30 años, tenemos que pensar en qué impacto va a tener en las trayectorias laborales reales de las mujeres”.

Y agregó: “En sus primeros años de carrera transitan de suplencia en suplencia y en ese proceso llevan adelante la construcción de un proyecto familiar, con nacimientos y cuidados, lo que genera trayectorias discontinuas”.

En esa línea, subrayó: “Las mujeres realizamos un trabajo fundamental para el sostenimiento del sistema social, pero a la hora de jubilarnos todo eso no cuenta”.

También cuestionó el esquema de aportes: “Se plantea que las docentes podrán jubilarse como ahora, pero con un aporte del 19% durante muchos años, en un contexto donde la jubilación promedio está por debajo de la canasta básica”.

Falta de precisión y rechazo al proyecto

Desde el sindicato docente remarcaron que no existe aún un proyecto concreto para debatir. “No hay un proyecto para debatir. Los vectores son sumamente ambiguos y discutir sin precisión sobre la letra fina es muy difícil”, afirmó Veik.

Asimismo, fue contundente sobre la postura gremial: “La ley de jubilaciones no se toca, porque contempla situaciones construidas a lo largo de la historia”.

En cuanto al enfoque oficial sobre igualdad, cuestionó: “Es tremendo escuchar que aumentar la edad jubilatoria de las mujeres es un factor de igualdad de género, cuando en el mundo se reconocen las tareas de cuidado con edades diferenciadas”.

Alternativas y propuestas desde la multisectorial

Por su parte, Claudia Vallori, vocal de la Caja de Jubilaciones, destacó el trabajo colectivo: “Un gusto haber compartido esta mesa. Realizamos un análisis y tratamos de deconstruir discursos que enfrentan a trabajadores”.

Además, defendió el sistema vigente: “Tenemos una ley muy sabia, la 8732, que es una herramienta muy valiosa”. Y adelantó: “Vamos a presentar un proyecto que no modifica esa ley, sino que busca constituir un fondo para sostener el sistema”.

En el mismo sentido, Juana Ávalos, del Centro de Jubilados de ATE, expresó: “Plata hay. Busquenlá donde tienen que buscarla. El gobierno deberá fijarse de dónde puede ir sacando ese dinero”.

Rechazo al ajuste y defensa del sistema

Ávalos fue enfática en su planteo sobre la reforma. “Los trabajadores ni los jubilados no tenemos que pasar por el ajuste que el gobierno quiere”. Y agregó: “Los jubilados tienen que tener un buen vivir, con vivienda, comida y medicamentos”.

También cuestionó el enfoque del debate: “No hay que enfrentarnos pobres contra pobres ni trabajadores contra trabajadores”.

El encuentro dejó en claro que la reforma continúa generando un fuerte debate social y político. Mientras el gobierno avanza en la elaboración del proyecto definitivo, los sectores involucrados reclaman mayor claridad, participación y un enfoque que contemple las desigualdades estructurales del sistema.