Paritarias de estatales y docentes: la oferta será acorde a lo que se pueda “comprometer y cumplir”

El Gobierno de Entre Ríos convocó a una nueva mesa paritaria con los gremios estatales y docentes para la próxima semana. Las reuniones se realizarán el miércoles 6 de mayo con los sindicatos de la administración pública y el jueves 7 con los representantes del sector educativo.

El encuentro con los gremios estatales fue fijado para el miércoles a las 15 y contará con la participación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En tanto, los docentes fueron citados para el jueves a la misma hora, con la presencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Definiciones del Ejecutivo

La convocatoria se dio en un contexto de reclamos sindicales por mejoras salariales, en particular por la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables. Los representantes gremiales cuestionaron el pago de bonos en negro, al considerar que no realizan aportes a la obra social OSER ni a la Caja de Jubilaciones, lo que impacta en el financiamiento de ambos organismos.

Consultado sobre este punto, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, señaló a Elonce que las propuestas del Ejecutivo se presentarán en el ámbito paritario.

“Como venimos actuando, vamos ofreciendo en función de lo que podemos comprometer y cumplir. En ese marco, la propuesta será presentada dentro de la paritaria”, afirmó el funcionario.

Paritaria docente (archivo)

Expectativa por la oferta salarial

Las reuniones marcarán el inicio de una nueva instancia de negociación entre el Gobierno provincial y los gremios, en un escenario atravesado por la discusión sobre la composición del salario y el impacto en los sistemas previsional y de salud.

Se espera que en los encuentros se formalice una oferta que responda a los planteos sindicales y permita avanzar en acuerdos para los distintos sectores de la administración pública y la docencia.

Se recordará que, en febrero, la Provincia otorgó una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad. El monto equivalía al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos, mientras que para el Escalafón General de Enfermería el mínimo será de 160.000 pesos. Asimismo, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido. Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que se venía abonando hasta el momento.

En tanto, en marzo, el gobierno provincial comunicó que abonaba vía decreto la oferta salarial presentada a los gremios docentes, pese a que la misma no fue aceptada en el ámbito paritario.

La propuesta salarial del gobierno entrerriano contemplaba los siguientes puntos: la elevación del salario mínimo de un docente de cuatro horas recién iniciado a 750.000 pesos de bolsillo; la suma fija de 60.000 pesos por docente, a través de los ítems Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Complemento por Conectividad. En el caso de los docentes que posean menos de 15 horas cátedra en el Nivel Medio o menos de 11 horas en el Nivel Superior el monto será proporcional. Asimismo, se mantienía la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para los docentes con más de 10 años de antigüedad.