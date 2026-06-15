Murió Ángel “Kelo” Ramallo, histórico dirigente y expresidente de Talleres: las imágenes de una trayectoria inolvidable

El deporte paranaense atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Ángel “Kelo” Ramallo, una de las personalidades más reconocidas en la historia del Club Atlético Talleres. La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un emotivo mensaje publicado en sus canales oficiales.

Ramallo tuvo una extensa trayectoria dentro del club, donde desempeñó distintos roles a lo largo de los años. Fue deportista, dirigente y también ocupó la presidencia de la entidad, dejando una marca imborrable en varias generaciones de socios e integrantes del club.

Desde la institución destacaron especialmente su compromiso y el amor que siempre demostró por los colores de Talleres, valores que lo convirtieron en una figura respetada y querida dentro y fuera del ámbito deportivo.

El mensaje de despedida de Talleres

A través de un comunicado, el Club Atlético Talleres manifestó su dolor por la pérdida de quien fue uno de sus referentes históricos.

"El Club Atlético Talleres lamenta profundamente el fallecimiento de Ángel 'Kelo' Ramallo, una persona que formó parte de la historia de nuestra institución como deportista, dirigente y expresidente", expresaron.

Asimismo, remarcaron el legado que dejó durante su paso por la entidad. "Su compromiso, dedicación y amor por estos colores dejaron una huella imborrable en la vida del club y en quienes compartieron con él tantos años de trabajo, esfuerzo y pasión por Talleres".

El mensaje concluye con un acompañamiento a sus seres queridos en este difícil momento: "Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias".

Último adiós

Los restos de Ángel “Kelo” Ramallo son velados en las instalaciones de SASFER, donde familiares, amigos, allegados e integrantes de la comunidad deportiva pueden acercarse para despedirlo.

Según se informó, el velatorio se desarrolla entre las 12 y las 21.

Posteriormente, sus restos serán trasladados este martes a las 8 hacia el Solar del Río para su despedida final.

Con su partida, Talleres despide a uno de sus hombres más representativos, protagonista de una etapa importante de la vida institucional del club y referente de una generación que dedicó gran parte de su vida al crecimiento de la entidad. Su legado permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él años de trabajo, compromiso y pasión.