Quini 6: de dónde son los 21 ganadores que se llevaron más de $22 millones

Aunque los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes, 21 apostadores tuvieron motivos para festejar. Cada uno ganó $22.777.215,43 en el Siempre Sale y ahora se conoció en qué provincias fueron realizadas las apuestas premiadas.

En total, 21 personas acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada una recibirá un premio de $22.777.215,43, según confirmó la Lotería de Santa Fe.

Los afortunados apostadores quedaron distribuidos en diferentes puntos del país, reflejando una amplia dispersión geográfica de los premios.

Las provincias donde hubo ganadores

De acuerdo con la información oficial, tres de los ganadores realizaron sus apuestas en la provincia de Santa Fe, mientras que otros cuatro correspondieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, cinco apostadores premiados fueron de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en la jurisdicción con mayor cantidad de beneficiados en esta edición del juego.

La nómina se completa con cuatro ganadores de Córdoba, tres de Corrientes, uno de Neuquén y uno de Río Negro. De esta manera, los más de 478 millones de pesos repartidos en esta modalidad alcanzaron a jugadores de siete jurisdicciones diferentes.

Foto: Elonce.

Los números que hicieron millonarios a 21 apostadores

Los números sorteados en el Siempre Sale fueron 00-11-10-34-25-16. Ninguno de los participantes logró acertar la combinación completa, pero 21 apostadores consiguieron cinco coincidencias y accedieron al importante premio.

La modalidad Siempre Sale tiene la particularidad de que, si no aparecen ganadores con seis aciertos, el premio se distribuye entre quienes obtienen la mayor cantidad de coincidencias posibles.

Gracias a ese mecanismo, los participantes que acertaron cinco números pudieron convertirse en los principales beneficiarios del sorteo de este domingo. El resultado permitió que el juego repartiera premios importantes, a pesar de que las modalidades más esperadas quedaron nuevamente sin ganadores.

Foto: Elonce.

Los grandes pozos quedaron vacantes

En el Tradicional, los números sorteados fueron 30-21-02-10-36-18. Ningún apostador logró acertar los seis números, por lo que el pozo quedó vacante. Como consecuencia, para el próximo sorteo se acumularán $2.013.500.210 en esta modalidad.

Por su parte, en La Segunda aparecieron los números 21-33-44-25-27-00. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el premio acumulado alcanzará los $1.100.000.000.

La Revancha siguió el mismo camino. Los números favorecidos fueron 41-17-11-28-13-18 y tampoco registró apostadores ganadores, por lo que el pozo continuará creciendo.

Expectativa para el próximo sorteo

La ausencia de ganadores en las principales modalidades volvió a incrementar el atractivo del Quini 6 para los próximos días.

Los importantes montos acumulados generan expectativa entre miles de jugadores que buscarán quedarse con alguno de los premios millonarios en juego.

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el próximo sorteo contará con un pozo estimado superior a los $7.200 millones, una cifra que promete captar nuevamente la atención de apostadores de todo el país.