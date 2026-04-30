Hospitalizaron a un peatón que cruzó la calle a mitad de cuadra y fue embestido por moto

REDACCIÓN ELONCE
Un peatón de 74 años fue hospitalizado en Paraná, tras cruzar la calle a mitad de cuadra y ser embestido por una moto que circulaba por la arteria. El herido sufrió lesiones en la cabeza.
Un peatón embestido por una moto en Paraná, fue hospitalizado este mediodía tras un accidente ocurrido en calle Dean Álvarez, en la capital entrerriana. El hecho involucró a un hombre de 74 años que cruzaba la calzada y a un conductor de 35 años que circulaba en una motocicleta Yamaha 150 cc.
Según fuentes policiales, el motociclista se encontraba detenido en el semáforo en rojo en la intersección con Ruperto Pérez. Al habilitarse la luz verde, inició la marcha a baja velocidad en sentido este, frente a una estación de servicio ubicada en la zona.
En ese momento, el peatón cruzó a mitad de cuadra transportando maples de huevos, sin advertir la circulación vehicular. El conductor accionó la bocina, pero no logró que el hombre detuviera su marcha, produciéndose la fuerte colisión.
Intervención y traslado del herido
Como consecuencia del impacto, el peatón cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió un golpe en el ojo, además de un corte profundo en el cuero cabelludo, se confirmó a Elonce. La situación motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.
Una ambulancia arribó al lugar del siniestro vial y trasladó al herido al hospital San Martín de Paraná, donde recibió asistencia médica. Su estado requería atención por las lesiones sufridas.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del hecho. Elonce.