Personal policial recuperó un ovino que había sido robado y lo restituyó a su propietario. El hallazgo se produjo tras tareas investigativas y permitió avanzar en la investigación del hecho delictivo que había ocurrido días atrás en Barrio El Brillante de San José (departamento Colón).
Recuperaron un corderito robado y lo devolvieron a su dueño tras un operativo policial realizado en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de un vecino. El hecho delictivo había ocurrido días atrás en Barrio El Brillante de San José (departamento Colón).
Según se informó, personal de la Comisaría La Picada, en conjunto con la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, llevó adelante tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso.
Como resultado de las diligencias, los efectivos lograron determinar que el animal se encontraba en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles 17 de Agosto y Tavella.
En el lugar, el ovino fue localizado y secuestrado de manera formal, lo que permitió su recuperación.
La situación fue informada a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso las medidas correspondientes.
En ese marco, se ordenó la restitución del animal a su legítimo propietario.
Las actuaciones judiciales continuaban para determinar responsabilidades en relación al hecho denunciado.