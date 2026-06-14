Comienza el juicio por la desaparición de Loan con 17 imputados y 186 testigos

El debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará este martes en Corrientes. Los padres del niño serán los primeros en declarar en una causa que reúne más de 900 fojas de pruebas y podría extenderse durante varios meses.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, comenzará este martes con un extenso volumen de pruebas, 17 personas imputadas y una lista de 186 testigos convocados para declarar.
El proceso se desarrollará en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y será considerado uno de los debates judiciales más complejos de la historia reciente de Corrientes.
Debido a la magnitud del caso y a su repercusión nacional, las autoridades dispusieron un importante operativo de seguridad para resguardar a imputados, abogados, familiares, testigos, funcionarios judiciales y periodistas que asistirán a las audiencias, publicó Infobae.
Dos investigaciones en un mismo juicio
La acusación estará a cargo de los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes expondrán ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.
Por un lado, se debatirá la denominada causa "El Naranjal", que sostiene que Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel participaron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento del menor.
Todos ellos llegarán al juicio con prisión preventiva, medida que fue recientemente ratificada por el tribunal que interviene en la causa.
Los acusados por entorpecer la investigación
El segundo tramo del debate se enfocará en las actuaciones atribuidas a diez personas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy.
Según la acusación, los imputados habrían interferido y desviado distintas medidas de investigación bajo el argumento de colaborar con la búsqueda del niño. Entre ellos se encuentran Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.
La totalidad de la prueba reunida por la Fiscalía supera las 900 fojas y será analizada durante un proceso que, según estiman las partes, podría extenderse al menos durante seis meses.
Los padres de Loan serán los primeros en declarar
Las audiencias comenzarán con cuestiones preliminares y planteos de las partes durante los dos primeros días. Posteriormente, el tribunal dará inicio a la etapa testimonial.
Está previsto que los primeros en brindar declaración sean María Luisa Noguera y José Mariano Peña, madre y padre de Loan. También fue citado para la misma jornada Mariano Peña, uno de los hermanos del niño.
Durante las semanas siguientes continuarán las declaraciones de otros integrantes de la familia, entre ellos los hermanos, tíos y la abuela Catalina, en cuya vivienda se realizó el almuerzo familiar tras el cual desapareció el menor.
El cronograma podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la duración de cada testimonio y las preguntas formuladas por las distintas partes durante el desarrollo del juicio.