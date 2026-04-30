Islas Lechiguanas: un detenido tras amenazar con un arma y rociar combustible en la casa de un vecino

Un violento episodio se registró en Islas Lechiguanas, donde un hombre fue detenido tras amenazar con un arma de fuego a un vecino y rociar combustible sobre una vivienda. El hecho ocurrió durante la noche del martes, frente a la ciudad de Villa Constitución.

Según se informó, el incidente se produjo alrededor de las 23.30 en la zona de Islas Lechiguanas, cuando la víctima, un hombre de 58 años oriundo de Villa Constitución, se encontraba cuidando un rancho perteneciente a un conocido.

En ese contexto, otro hombre de 33 años, vecino del lugar, inició una discusión vinculada a un conflicto previo y comenzó a efectuar disparos de manera intimidatoria.

Disparos y situación de riesgo

De acuerdo al relato brindado, el damnificado se refugió dentro del rancho para resguardar su integridad física ante las amenazas.

Minutos después, advirtió que el agresor se aproximó a una de las ventanas y roció un líquido que habría sido combustible, con la presunta intención de prender fuego la vivienda.

Ante esta situación, el hombre decidió salir del lugar y huir hacia la zona de la isla, mientras daba aviso a las autoridades.

Detenido por Prefectura.

Detención y secuestro de armas

Personal de Prefectura intervino en Islas Lechiguanas, puso a resguardo a la víctima y procedió a la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 16 recortada sin marca visible, cinco cartuchos, un arma de aire comprimido y una cuchilla.

La Fiscalía de Gualeguay dispuso la detención del hombre por tenencia ilegal de arma de fuego, además de iniciar actuaciones por tentativa de homicidio a partir de la denuncia radicada por la víctima.

Intervención y traslado

En el operativo también colaboró personal de Prefectura Naval Argentina con base en Villa Constitución, que participó en el traslado del detenido.

El sospechoso fue derivado hacia la jurisdicción entrerriana, donde quedó alojado en la alcaldía de la Jefatura Departamental Gualeguay, a disposición de la Justicia.

La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias del hecho ocurrido en Islas Lechiguanas y establecer las responsabilidades correspondientes.