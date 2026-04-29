Quedaron detenidos dos jóvenes por el caso del chico de 17 años atacado a balazos

REDACCIÓN ELONCE
A cuatro días de la balacera en el barrio Quijano, de Gualeguaychú, se entregaron los acusados. Los jóvenes de 23 y 24 acusados de Tentativa de Homicidio permanecieron prófugos durante 4 días. La víctima se recupera.
En el marco de legajo iniciado y caratulado por Tentativa de Homicidio, relacionado a un hecho ocurrido el pasado sábado, donde un ciudadano de Gualeguaychú, resultara herido por arma de fuego, en la fecha se concretó la detención de dos personas de sexo masculino de 24 y 23 años, sobre quienes pesaba pedido de detención.
Aproximadamente a las 10:10 horas de este miércoles, las dos personas sindicadas como posibles autores se presentaron ante la Magistratura.
Por tal motivo y a solicitud del fiscal interviniente, personal policial se apersono en sede judicial para proceder a la aprehensión de los mismos.
Posteriormente, fueron trasladados a Jefatura Departamental, donde quedaron alojados en calidad de detenidos a disposición de la Fiscalía interviniente, previa diligencias administrativas correspondientes.