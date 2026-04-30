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Gualeguay: un hombre fue detenido tras disparar contra la Policía en un caso de violencia de género

El hecho ocurrió tras un llamado al 911. La víctima logró salir de la vivienda y fue resguardada por su hijo. El agresor fue reducido por efectivos tras una negociación.

30 de Abril de 2026
Jefatura Departamental Gualeguay.
Jefatura Departamental Gualeguay.

El hecho ocurrió tras un llamado al 911. La víctima logró salir de la vivienda y fue resguardada por su hijo. El agresor fue reducido por efectivos tras una negociación.

Un grave episodio de violencia de género se registró en Gualeguay, donde un hombre fue detenido luego de atacar a su pareja, atrincherarse en su vivienda y efectuar disparos contra efectivos policiales que acudieron al lugar.

 

El hecho se inició a partir de un llamado a la sala del 911 en Gualeguay, en el que se alertó que una mujer estaba siendo víctima de agresiones por parte de su pareja.

 

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron que la víctima se encontraba fuera de la vivienda, a resguardo junto a su hijo, mientras que el agresor permanecía en el interior del inmueble.

 

 

 

Disparos y operativo policial

 

Según se informó, el hombre, de 47 años, se negó a salir de la casa en Gualeguay y se atrincheró en el lugar. En ese contexto, se tomó conocimiento de que poseía armas de fuego.

 

Durante el operativo, el agresor efectuó disparos desde un balcón hacia el personal policial, lo que obligó a reforzar el procedimiento y desplegar un operativo de contención en la zona.

 

 

Los efectivos iniciaron una instancia de diálogo con el objetivo de que el hombre depusiera su actitud, mientras se organizaba la intervención para reducirlo.

 

Reducción y secuestro de armas

 

Finalmente, tras la negociación, personal de la Guardia Especial logró ingresar al domicilio en Gualeguay y reducir al agresor sin que se registraran heridos entre los uniformados.

 

 

El hombre fue trasladado en primera instancia al hospital local para su atención médica y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

 

En el lugar, se procedió al secuestro de distintos elementos, entre ellos un revólver calibre 38, cartuchería y un arma de aire comprimido.

 

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y las responsabilidades correspondientes.

Temas:

Gualeguay Violencia de género ataque a policía
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