Concepción del Uruguay: una joven quedó gravemente herida tras el choque de una moto y un auto

Un siniestro vial ocurrido este miércoles por la mañana en Concepción del Uruguay dejó como saldo a una joven con lesiones de gravedad, tras un choque entre una motocicleta y una camioneta en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 8.10 en la intersección de bulevar Yrigoyen y calle Ruiz Moreno, en Concepción del Uruguay, donde por causas que se investigan colisionaron ambos vehículos.

Según se informó, una camioneta Chevrolet S-10, conducida por un hombre de 52 años oriundo de Colonia Elía, circulaba por Ruiz Moreno en sentido norte-sur cuando impactó con una motocicleta Honda de 250 cc.

Traslado y diagnóstico médico

En la motocicleta se desplazaba una joven de 23 años, quien tras el impacto cayó sobre la cinta asfáltica y debió ser asistida de inmediato. Personal policial y de Tránsito intervino en el lugar del hecho en Concepción del Uruguay para ordenar la circulación y colaborar con las tareas de emergencia.

La conductora fue trasladada en ambulancia hacia el hospital local, donde recibió atención médica.

De acuerdo al informe del médico policial, la joven sufrió lesiones de carácter grave. Entre las heridas se constató la fractura del dedo meñique izquierdo, además de lesiones en el rostro que requirieron curaciones y seguimiento.

Trabajo en la escena

En el lugar del siniestro en Concepción del Uruguay trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque.

Las tareas incluyeron el relevamiento de los vehículos involucrados y la toma de registros en la zona, con el objetivo de avanzar en la investigación del hecho.