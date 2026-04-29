Choque en cadena en Ruta 168 generó largas demoras hacia Santa Fe

Un choque en cadena registrado este miércoles por la mañana en la Ruta 168 generó importantes demoras en el ingreso a la ciudad de Santa Fe, en un momento de alto flujo vehicular. El siniestro ocurrió a la altura de barrio El Pozo y obligó a implementar desvíos para ordenar la circulación.

El hecho se produjo alrededor de las 7.00 en la Ruta 168, en la mano que conduce hacia Santa Fe. En ese momento, el tránsito era intenso debido al horario, lo que amplificó el impacto del incidente sobre la circulación.

Como consecuencia del choque, dos mujeres resultaron con heridas leves y fueron trasladadas por el servicio de emergencias 107. En el lugar trabajaron varias ambulancias y personal de asistencia.

Cinco vehículos involucrados

De acuerdo a los primeros reportes, en el siniestro de la Ruta 168 participaron cinco vehículos: una Ford Ecosport, un Volkswagen Gol, un Chevrolet Cruze, un Peugeot 207 y una Fiat Strada.

El impacto se produjo en cadena: cuatro de los rodados quedaron uno detrás del otro sobre la calzada, mientras que un quinto terminó sobre la banquina tras intentar esquivar la colisión. El Peugeot 207 fue uno de los más afectados y quedó atravesado sobre los carriles.

Accidente Ruta 168. Foto: Aires de Santa Fe.

La situación obligó a interrumpir parcialmente la circulación para permitir la intervención de los equipos de emergencia y el traslado de las personas lesionadas, según informó Aires de Santa Fe.

Desvíos y congestión

Durante más de una hora, la circulación en la Ruta 168 se vio seriamente afectada, con filas de vehículos que superaron los tres kilómetros. Para aliviar la congestión, se implementaron desvíos hacia barrio El Pozo, utilizando la calle Dr. Laureano Maradona como alternativa.

El congestionamiento también impactó en la conexión con la Ruta 1, donde se registraron demoras producto del arrastre del tránsito acumulado.

Cerca de las 8.48, tras el retiro de los vehículos involucrados, se habilitó nuevamente la circulación en la Ruta 168. No obstante, la normalización fue progresiva y continuaron registrándose demoras en la zona durante la mañana.