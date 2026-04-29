Murió un operario tras el vuelco de camión en el parque industrial de Paraná

Un trabajador murió y otro resultó herido tras el vuelco de un camión en una empresa del Parque Industrial de Paraná. El hecho ocurrió este miércoles durante tareas de descarga.
Un trágico accidente laboral se registró este miércoles por la mañana en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná. Según confirmaron desde la Policía a Elonce, un operario perdió la vida tras quedar atrapado debajo de un camión que se dio vuelta mientras realizaba tareas de descarga.
El hecho se registró alrededor de las 7:50 sobre calle Izaguirre, dentro del predio de la empresa De Martin Hormigonera. Efectivos de la Comisaría 15ª, que tomaron intervención, señalaron que el vehículo se habría desestabilizado al momento de descargar el material, provocando el vuelco.
Como consecuencia, uno de los trabajadores quedó atrapado debajo del camión y falleció en el lugar, mientras que otro operario resultó lesionado y fue atendido por el servicio de emergencias.
En el lugar se realizarán las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Elonce.com