Secuestraron cocaína y marihuana tras allanamiento en una vivienda

Un procedimiento policial permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en Victoria. Secuestraron cocaína, marihuana, plantas de cannabis y elementos de fraccionamiento.
Este miércoles se realizó en la ciudad de Victoria un operativo policial por microtráfico de drogas. Personal de la División Drogas Peligrosas concretó un allanamiento en un domicilio señalado como punto de comercialización de estupefacientes. El procedimiento fue ordenado por la Justicia local y culminó con tres personas detenidas.
Durante el ingreso al inmueble, los efectivos constataron un escenario vinculado al fraccionamiento y distribución de droga. En el lugar hallaron envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana en distintas presentaciones, plantas de cannabis y diversos elementos utilizados para la preparación de dosis.
El procedimiento se extendió durante varias horas y contó con la intervención de personal especializado junto al Grupo Especial, que aseguró la zona para permitir el avance de la requisa. Como resultado, se logró el secuestro de estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.
Desde la fuerza se indicó que los dispositivos electrónicos incautados serán analizados en el marco de la investigación, con el objetivo de determinar posibles conexiones y ampliar la causa.
Detenidos
El operativo concluyó con tres personas detenidas e incomunicadas, además de la identificación de otros individuos vinculados al caso. Todos quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.
Según se informó, el allanamiento se enmarcó en una investigación por microtráfico que venía desarrollándose en la ciudad. El procedimiento permitió desarticular un presunto punto de venta activo de droga.