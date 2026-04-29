Chocaron un auto y una moto en Colón: una persona terminó con graves lesiones

Un choque en Colón involucró a un motociclista y un automóvil este jueves por la tarde, dejando al conductor del rodado menor con lesiones graves tras ser trasladado al hospital.
En horas de la tarde de este miércoles, personal policial intervino en un choque en Colón ocurrido en la intersección de Av. San Martín y H. Bachini. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una moto marca Honda Scooter 125 cc, conducido por un ciudadano de 44 años, y un automóvil marca Toyota Etios, guiado por una mujer de 30 años, que circulaba en sentido contrario por la misma arteria.
Como consecuencia del impacto, el conductor del motocicleta fue trasladado al nosocomio local, donde debió ser intervenido quirúrgicamente, presentando lesiones de carácter grave. Su estado motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia y personal médico especializado.
Asimismo, se procedió a la retención del motovehículo por carecer de la documentación obligatoria para circular. La policía continuó con las actuaciones de rigor, a fin de establecer la mecánica exacta del choque en Colón y determinar responsabilidades.