Denunciaron a un alumno por apuntar a otro con un arma de plástico

Directivos de una escuela de Chajarí denunciaron en sede policial un episodio en el que un alumno apuntó a un compañero con un arma de juguete. Intervino la Policía y la Fiscalía.
Un alumno llevó un arma de juguete a la escuela secundaria de Chajarí a la que asiste, y las autoridades escolares realizaron la denuncia tras un episodio ocurrido durante la jornada educativa.
Según se informó, la actividad se desarrollaba con normalidad hasta que, cerca de las 12.55 de este miércoles, un estudiante de 13 años extrajo de su mochila una réplica de arma de fuego de plástico y apuntó a un compañero.
De acuerdo a los datos recabados, ambos alumnos se encontraban riendo, lo que en principio fue interpretado como una broma. Una profesora advirtió la situación y dio aviso a las autoridades escolares, quienes decidieron actuar de inmediato, publicó Tal Cual.
En ese contexto, los directivos resolvieron realizar la denuncia en la Comisaría N°1, teniendo en cuenta antecedentes recientes y el contexto general. Tras la presentación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las medidas correspondientes.
El objeto fue secuestrado y se solicitó la intervención de personal de Policía Científica para su análisis.
Desde la institución se indicó que la decisión de denunciar el hecho respondió a la necesidad de resguardar la seguridad dentro del ámbito escolar. Asimismo, se busca establecer las circunstancias del episodio y determinar responsabilidades.
El caso se produce en un escenario donde las autoridades educativas extreman precauciones ante situaciones que puedan generar riesgo o alarma en la comunidad escolar.