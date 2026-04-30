Dos accidentes en la madrugada afectaron las rutas entrerrianas y generaron demoras

Dos siniestros viales registrados durante la madrugada de este jueves generaron complicaciones en distintas rutas entrerrianas. Los hechos ocurrieron sobre las rutas nacionales 12 y 14, sin que se reportaran personas con lesiones.

El primero de los accidentes se produjo en la madrugada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 630, en jurisdicción del puesto de control vial Paso Telégrafo. Allí, una camioneta en la que se trasladaba un hombre de 57 años oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires, acompañado por una mujer de 49 años y dos menores, colisionó contra un animal vacuno.

Según se informó, tras el impacto el conductor perdió el control del vehículo, que circulaba en sentido sur a norte. A pesar de la magnitud del hecho, ninguno de los ocupantes presentó lesiones aparentes.

Choque entre camiones en Ruta 14

El segundo siniestro ocurrió también en la madrugada, alrededor de las 00.30, sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 143, en cercanías de Concepción del Uruguay.

En ese lugar se registró una colisión por alcance entre dos camiones. Uno de los vehículos, que transportaba almidón de maíz y se dirigía desde Buenos Aires hacia Misiones, fue impactado desde atrás por otro rodado de carga.

Accidente en Ruta 12.

Los conductores, un hombre oriundo de Misiones y otro de Corrientes, no sufrieron lesiones.

Intervención y estado del tránsito

En ambos hechos registrados durante la madrugada, intervino personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, junto a efectivos de las dependencias locales.

En la Ruta 14, el tránsito debió ser asistido de manera preventiva para garantizar la circulación mientras se realizaban las tareas correspondientes.

En tanto, en la Ruta 12, el paso se mantuvo habilitado, aunque con recomendaciones de circular con precaución en la zona.

Ambos episodios quedaron bajo análisis para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjeron.