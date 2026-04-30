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Policiales

Balearon a un policía mientras inspeccionaba una vivienda usurpada

Un funcionario policial fue baleado en un brazo durante un operativo preventivo. El atacante disparó desde el monte y logró escapar, mientras avanza la investigación.

30 de Abril de 2026
El policía herido fue trasladado al hospital de La Paz
El policía herido fue trasladado al hospital de La Paz

Un funcionario policial fue baleado en un brazo durante un operativo preventivo. El atacante disparó desde el monte y logró escapar, mientras avanza la investigación.

Un policía resultó herido de bala durante un operativo preventivo realizado en horas de la madrugada en la zona rural del departamento La Paz.

 

El episodio se registró alrededor de las 5:30 sobre Ruta Nacional Nº12, a la altura del kilómetro 599, en una zona rural del Ejido Este. Allí, personal de Comisaría Primera realizaba una recorrida preventiva cuando descendió del móvil en un domicilio deshabitado que presentaba indicios de haber sido ocupado por personas desconocidas.

 

Ataque sorpresivo desde una zona de monte

En ese contexto, uno de los funcionarios, de 36 años, fue sorprendido por un atacante que se encontraba oculto en una zona de monte lindante. Desde ese sector efectuó dos disparos de arma de fuego, uno de los cuales impactó en el brazo izquierdo del efectivo.

 

Ante la agresión, otro policía, de 41 años, repelió el ataque utilizando su arma reglamentaria. Sin embargo, no logró detener al agresor, quien se dio a la fuga internándose en la vegetación del lugar.

 

Estado de salud e investigación en curso

El funcionario herido fue trasladado de inmediato al hospital de La Paz, donde recibió atención médica. Según el parte oficial, presentaba lesiones de carácter grave, con fractura de radio y cúbito en el antebrazo izquierdo, y quedó a la espera de evaluación por parte de un especialista en traumatología.

 

Personal policial continúa con las tareas investigativas en la zona para identificar al autor del ataque y avanzar en su localización.

 

Temas:

policía herido La Paz disparos Ruta 12 Entre Ríos
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