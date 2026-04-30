La CGT se moviliza este jueves por el Día del Trabajador

En la previa del 1° de mayo, la CGT realizará una movilización para reclamarle al presidente Javier Milei un cambio de rumbo económico y advertirle por el cierre de fábricas, pérdidas de puestos de trabajo y baja de salarios, entre otros puntos.

La convocatoria principal es las 15 en Plaza de Mayo, donde se espera una nutrida manifestación donde confluyan sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores, entre otros sectores.

Durante el acto se leerá un documento aprobado por la mesa chica de la CGT. Según trascendió en Infogremiales, en el texto se denunciará que el actual programa económico se beneficia "un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa" en desmedro de sectores clave como industria, construcción y comercio.

Para la CGT la política del Gobierno provoca "una escalada trágica del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral" y advierte sobre la "inflación de bolsillo", más alta que el IPC que mide el INDEC. A diferencia de lo que sigue afirmando el Presidente, los precios no bajan, sino que están subiendo en torno del 2% y el 3%, según números oficiales. Las paritarias que promueve el Gobierno, afirman, "profundiza la pérdida del poder adquisitivo".

Otro punto importante del documento será la reafirmación del rechazo a la reforma laboral. "Despoja de derechos colectivos e individuales resguardados por nuestra Constitución", denuncian, y prometen seguir combatiéndola "por todos los medios a su alcance", aunque no se espera que se anuncie un nuevo paro general u otras medidas de fuerza.

A pesar de los últimos reveses en la Justicia, dentro de la CGT insisten con administrar las acciones directas para evitar desgastes y siguen priorizando las presentaciones en tribunales. Si en Plaza de Mayo cambian de estrategia o no, está por verse.

En la ciudad de Paraná, gremios locales convocaron a las actividades que se realizarán durante la jornada.

La secretaria general de ATSA e integrante de la CGT regional Paraná, Mariela Ponce, expresó a Elonce su preocupación por la situación laboral y sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei “ataca directamente a los derechos de los trabajadores”.

La dirigente cuestionó el contenido de la iniciativa y su impacto en el empleo registrado. “Hablamos de grandes grupos económicos detrás de una reforma que quita derechos laborales”, afirmó.

Además, indicó que la propuesta no contempla mejoras salariales ni condiciones frente a los cambios tecnológicos. “No habla de sueldos ni de cómo será el trabajador para hacer frente a esos avances”, señaló.

Ponce también advirtió sobre la falta de previsibilidad para los trabajadores. “No sabemos qué cantidad de horas trabajarán ni cómo manejarán sus vidas”, expresó.

Desde el sector sindical señalaron que los salarios no alcanzan para cubrir los gastos básicos. “Los sueldos no llegan a fin de mes y muchos trabajadores deben realizar actividades extras”, indicó.

También mencionaron el impacto del aumento de servicios, alquileres y costos educativos en la economía de los hogares.