Alerta por el uso de antibióticos: una muerte cada tres minutos por bacterias resistentes

El uso de antibióticos volvió a quedar en el centro de la escena tras una advertencia de especialistas sobre el avance de bacterias resistentes en Argentina. Según datos difundidos en el ámbito sanitario, una persona muere cada tres minutos por infecciones intrahospitalarias asociadas a estos microorganismos.

El fenómeno está vinculado a la resistencia antimicrobiana, una problemática creciente que limita la eficacia de los antibióticos y dificulta el tratamiento de infecciones graves. Esta situación se observa con mayor frecuencia en pacientes internados, especialmente en unidades de terapia intensiva.

En ese contexto, los profesionales de la salud advierten que el escenario actual responde, en gran medida, al uso inadecuado de estos medicamentos, tanto por prescripción excesiva como por automedicación.

Resistencia y casos en hospitales

La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a los tratamientos disponibles. Esto genera infecciones más complejas, que en muchos casos derivan en cuadros graves.

“El impacto es importante y creciente en los últimos años”, explicó el infectólogo Eduardo López, quien señaló que existen bacterias capaces de inactivar incluso los fármacos más potentes.

Según estudios realizados en hospitales del país, cerca del 29,2% de las infecciones están asociadas a patógenos multirresistentes. Además, en unidades de terapia intensiva, el 15,1% de los pacientes adquiere infecciones causadas por estos microorganismos.

Antibióticos.

Consecuencias y tratamientos

En muchos casos, las infecciones resistentes a antibióticos pueden derivar en complicaciones severas, como infecciones en sangre y fallas en múltiples órganos.

Un relevamiento de la Sociedad Argentina de Infectología indicó que aproximadamente la mitad de los pacientes con infecciones graves en terapia intensiva fallecen por este tipo de bacterias.

Frente a este escenario, se incorporaron nuevas combinaciones de medicamentos para uso intrahospitalario, destinadas a tratar infecciones provocadas por bacterias de alta resistencia. Sin embargo, los especialistas advierten que estas alternativas deben utilizarse de manera restringida.

Medidas de prevención

Los profesionales coinciden en que el uso responsable de antibióticos es clave para frenar el avance de la resistencia. En ese sentido, recomiendan evitar la automedicación y respetar las indicaciones médicas.

También señalan la importancia de reforzar la prevención en hospitales y mejorar las estrategias de control en pacientes internados.

Otra de las herramientas mencionadas es la vacunación, que permite reducir la aparición de infecciones y, en consecuencia, la necesidad de utilizar estos medicamentos.