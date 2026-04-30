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Sociedad Alerta sanitaria nacional

ANMAT prohibió productos de limpieza y desinfectantes por irregularidades

La ANMAT dispuso la prohibición en todo el país de varios productos domisanitarios de una firma tras detectar falta de registros y posibles incumplimientos.

30 de Abril de 2026
ANMAT prohibió productos de limpieza
ANMAT prohibió productos de limpieza

La ANMAT dispuso la prohibición en todo el país de varios productos domisanitarios de una firma tras detectar falta de registros y posibles incumplimientos.

La ANMAT prohibió productos de limpieza y desinfectantes de la marca LOMIR en todo el país, tras detectar irregularidades en su elaboración, rotulado y registro sanitario. La medida alcanzó a distintos artículos de uso doméstico que eran comercializados sin cumplir con la normativa vigente.

 

La disposición, publicada el 27 de abril, se originó luego de una inspección realizada en una empresa ubicada en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, donde se identificaron productos sin registro ante el organismo y otros con presuntos incumplimientos en su formulación y comercialización .

Productos alcanzados por la prohibición

Entre los productos prohibidos se encuentran una solución de hipoclorito de sodio utilizada como desinfectante de superficies y agua de piscinas, un limpiavidrios multiuso y un desinfectante de superficies a base de alcohol al 70%. La ANMAT determinó que no podrán ser utilizados, comercializados, distribuidos ni publicitados en todo el territorio nacional hasta tanto regularicen su situación.

 

Según se detalló, algunos de estos productos carecían de registro sanitario, mientras que en otros casos se detectaron inconsistencias en su proceso de elaboración, como el uso de materia prima sin identificación adecuada o modificaciones en la presentación aprobada originalmente.

Irregularidades y riesgos

Durante la inspección, los responsables de la firma reconocieron prácticas que no se ajustaban a las condiciones aprobadas, como el fraccionamiento de productos adquiridos sin rotulado para su posterior comercialización bajo una etiqueta habilitada.

 

Desde el organismo se advirtió que, debido a estas irregularidades, no es posible garantizar la calidad, seguridad ni eficacia de los productos involucrados, lo que podría representar un riesgo para los usuarios.

 

Medidas contra la empresa

Además de la prohibición, la ANMAT dispuso la inhibición de la firma para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios, y ordenó la apertura de un sumario sanitario tanto a la empresa como a su director técnico por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Temas:

Anmat productos de limpieza desinfectantes alerta sanitaria salud Consumo
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