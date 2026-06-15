Ya instalaron la pantalla LED para ver el debut de Argentina: "Me alegra porque se vive el Mundial de otra forma"

REDACCIÓN ELONCE
La pantalla LED ya quedó instalada en la Fan Zone de Chile y Bavio, donde los paranaenses podrán seguir el debut de la Selección argentina ante Argelia. La propuesta será gratuita y contará con actividades y gastronomía.
La pantalla LED para ver el debut de Argentina en el Mundial 2026 ya quedó instalada en el centro de Paraná y se prepara para recibir a cientos de hinchas que seguirán el estreno de la Albiceleste frente a Argelia. El espacio forma parte de la Fan Zone impulsada por La Paz Paraná Shopping con el acompañamiento de la Municipalidad y funcionará en la esquina de Chile y Bavio.
La estructura de grandes dimensiones ya puede observarse en el lugar y será el punto de encuentro para quienes deseen vivir el Mundial junto a otros fanáticos del fútbol, en una propuesta libre y gratuita pensada para toda la familia.
El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni está previsto para este martes a las 22 y la organización dispuso una serie de actividades previas para comenzar a vivir la jornada desde varias horas antes del encuentro.
Un punto de encuentro para alentar a la Selección
La denominada “Esquina de la Selección” fue concebida como un espacio para compartir la pasión mundialista en pleno centro de la capital entrerriana. Además de la transmisión de los partidos, el lugar contará con propuestas gastronómicas, mesas, sillas y actividades recreativas para quienes se acerquen a acompañar al seleccionado nacional.
La pantalla instalada posee aproximadamente 18 metros cuadrados y fue diseñada para permitir una visualización cómoda desde distintos sectores del predio.
La iniciativa busca convertir cada presentación de Argentina en una verdadera fiesta popular, generando un ámbito de encuentro para amigos, familias y vecinos que quieran seguir el Mundial acompañados.
Expectativa y pronósticos para el debut
Mientras avanzaban los últimos detalles del montaje, varios vecinos se acercaron para observar la pantalla y expresar sus expectativas para el primer partido de la Selección.
Rubén Darío fue uno de los que se animó a pronosticar el resultado. “Gana Argentina 2 a 1 con goles de Messi y Paredes”, sostuvo, al tiempo que recordó a Ángel Di María y aseguró que “se va a extrañar porque era un gran jugador”.
Otro de los presentes también se mostró optimista. “Para mí, ganamos 2 a 0 así no sufrimos tanto”, expresó entre risas, reflejando la confianza que existe entre los hinchas antes del estreno mundialista. Además, destacó la importancia de contar con un espacio de estas características en la ciudad. “A mí me alegra que acá se vive el Mundial de otra forma. Para nosotros, el fútbol es religión y los colores están en todos lados y ahora se ven en todas las vidrieras”, manifestó.
Una invitación para vivir el Mundial juntos
El vecino también reveló una de sus cábalas para acompañar a la Selección. “Tomo mates antes de los encuentros”, contó. Respecto del presente del equipo argentino, consideró que las molestias físicas y la falta de ritmo de algunos futbolistas no deberían representar un problema. “Son jugadores de jerarquía y lo físico pasa a un segundo plano”, opinó.
Finalmente, invitó a los paranaenses a acercarse a la Fan Zone. “La gente que quiera venir ya sabe que tiene la pantalla para aprovechar y pasar un rato todos juntos. Es más divertido estar con un grupo de gente que solo”, afirmó.
Por su parte, María Eugenia, otra de las personas que recorrió el lugar, confesó que su jugador favorito del seleccionado es Nicolás Paz y aseguró que seguirá cada presentación de la Albiceleste desde el espacio montado en el centro de la ciudad.
Una ciudad lista para vivir el Mundial
La instalación de la pantalla LED marca la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más esperados del año y transforma a la esquina de Chile y Bavio en uno de los puntos neurálgicos de Paraná durante la Copa del Mundo.
Con entrada gratuita, propuestas gastronómicas y el acompañamiento de la Municipalidad, la Fan Zone promete convertirse en un lugar de encuentro para los hinchas que quieran compartir cada emoción del recorrido argentino en el Mundial 2026.