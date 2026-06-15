Familia de empresario fallecido en accidente rechazó sospechas sobre el origen de los casi $200 millones que llevaba ocultos

La familia de Alejandro Gauna, el empresario chaqueño que falleció tras un siniestro vial ocurrido en la localidad correntina de Esquina, salió públicamente a responder las versiones que pusieron bajo sospecha el origen del dinero hallado en el vehículo involucrado en el accidente.

A través de un comunicado al que accedió Diario Ya, los allegados manifestaron su profundo dolor por la pérdida y rechazaron las especulaciones que vincularon los fondos secuestrados y el automóvil con actividades ilícitas.

Según señalaron, los 183 millones de pesos encontrados tras el hecho corresponden a operaciones comerciales legítimas relacionadas con la actividad empresarial que desarrollaba Gauna en el rubro de la compraventa de vehículos.

Aseguran que el dinero tiene respaldo legal

De acuerdo con lo expresado por la familia, Alejandro Gauna era propietario de una concesionaria y manejaba habitualmente importantes sumas de dinero en el marco de su actividad comercial. "Laburaba de sol a sol, era una persona totalmente honesta", señalaron desde su entorno.

Por ese motivo, indicaron que ya reunieron toda la documentación respaldatoria necesaria para acreditar ante la Justicia la procedencia legal de los fondos secuestrados.

Los familiares precisaron que abogados y profesionales contables trabajan en la certificación de la documentación que será presentada en los próximos días con el objetivo de solicitar la restitución del dinero y despejar cualquier duda sobre el empresario.

Además, denunciaron la existencia de una "campaña de difamación masiva" que se habría generado luego del accidente y pidieron respeto por la memoria de la víctima.

Cuestionaron las condiciones en las que ocurrió el accidente

En el comunicado, la familia también brindó detalles sobre las circunstancias del siniestro que se produjo durante la madrugada del 8 de junio en la ciudad de Esquina.

Según relataron, Gauna viajaba junto a Diego David Riquel cuando el vehículo impactó contra una retroexcavadora que presuntamente se encontraba sobre la calzada sin la señalización correspondiente.

Los allegados sostuvieron que al momento del hecho había una intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad y que la maquinaria representaba un obstáculo peligroso para quienes transitaban por la zona.

Como consecuencia del fuerte impacto, Gauna sufrió un grave traumatismo de cráneo que derivó posteriormente en muerte cerebral.

Por su parte, Riquel, de 38 años, sufrió una fractura de vértebra lumbar y permanecía bajo atención médica, aunque fuera de peligro.

Destacaron la donación de órganos

La familia también puso de relieve un aspecto que, según señalaron, tuvo escasa difusión pública tras la tragedia. Indicaron que, una vez confirmado el fallecimiento del empresario, se activó el protocolo de ablación y se concretó la donación de órganos.

De acuerdo con la información brindada por los allegados, fueron donados el corazón, los riñones, el hígado y las córneas, permitiendo mejorar la calidad de vida de otros pacientes que aguardaban un trasplante.

Finalmente, reclamaron un tratamiento responsable de la información y solicitaron respeto hacia los familiares que atraviesan el duelo, especialmente hacia la hija de la víctima.

"Pedimos consideración por quienes están atravesando este momento tan doloroso", expresaron en el comunicado difundido en las últimas horas.