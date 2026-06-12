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Sociedad Corrientes

Falleció uno de los empresarios que chocó contra excavadora y llevaba oculto casi $200 millones

Alejandro Javier Gauna de 39 años conducía el Toyota Corolla que impactó contra una retroexcavadora y murió este jueves debido a las graves heridas que sufrió en el accidente.  

12 de Junio de 2026
El choque ocurrió sobre la Ruta Nacional N°12
El choque ocurrió sobre la Ruta Nacional N°12

Alejandro Javier Gauna de 39 años conducía el Toyota Corolla que impactó contra una retroexcavadora y murió este jueves debido a las graves heridas que sufrió en el accidente.  

Este jueves por la tarde murió en el hospital Escuela de Corrientes Alejandro Javier Gauna, de 39 años, uno de los empresarios que chocó el pasado lunes contra una máquina vial en el kilómetro 691 de la Ruta 12 a pocos kilómetros de la ciudad de Esquina.

 

El director del centro de salud, doctor José Alberto Romero, confirmó el deceso de esta persona que había sufrido lesiones de consideración después del brutal impacto contra la parte trasera de una retroexcavadora con servicio para la Municipalidad.

 

Gauna era oriundo de Barranqueras e iba al mando de un Toyota Corolla, acompañado de Diego David Riquel (38), domiciliado en Resistencia, cuando se produjo el impacto con la excavadora.

 

Cuando se realizaron las pericias al automóvil, se encontraron $182.920.000 de pesos en efectivo, compuestos en su totalidad por billetes de las nuevas denominaciones de $10.000 y $20.000.

 

Los fajos estaban ocultos a presión dentro del torpedo del vehículo y embutidos en las estructuras de los respaldos de los asientos traseros.

Temas:

Corrientes empresario millones excavadora Ruta siniestro vial
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