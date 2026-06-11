Un prefecto de 26 años murió tras ser atropellado en la ruta 12

Un integrante de la Prefectura Naval Argentina de 26 años falleció este miércoles por la noche tras ser atropellado por una camioneta sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.070, en jurisdicción de la localidad correntina de San Cosme.

El hecho se registró alrededor de las 20 horas y movilizó a efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme, que acudieron al lugar luego de recibir el alerta sobre un siniestro vial.

Al arribar, constataron que una camioneta Ford EcoSport había embestido a un peatón, quien presuntamente se habría arrojado debajo del vehículo y lamentablemente, perdió la vida en el lugar.

La víctima era un integrante de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba en situación de disponibilidad dentro de la fuerza en el marco de una investigación administrativa. Como parte de ese proceso, se le había retirado previamente el arma reglamentaria.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el joven atravesaba una compleja situación personal y un delicado cuadro emocional. Personas de su entorno habían manifestado preocupación por su estado anímico, al que se sumaban dificultades económicas y problemas de endeudamiento.

Ante la inexistencia de cámaras de seguridad en ese tramo de la ruta, las autoridades judiciales y policiales recopilan testimonios de testigos y analizan las evidencias recolectadas en la escena para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

Si vos o alguien cercano está atravesando una situación de crisis emocional, angustia o pensamientos de autolesión, es importante buscar acompañamiento. En Argentina se puede solicitar asistencia gratuita y confidencial llamando al 135 o al 0800-345-1435 desde todo el país.

En la provincia de Entre Ríos, la línea gratuita de urgencias y asistencia en salud mental es el 0800-777-2100. Este canal de ayuda funciona de manera gratuita, las 24 horas del día, todos los días del año, y es atendido por equipos interdisciplinarios de profesionales.