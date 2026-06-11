Encontraron muerta a una adolescente de 15 años que había realizado una denuncia por abuso

La muerte de una adolescente de 15 años generó conmoción en la localidad bonaerense de Melchor Romero, en La Plata. La joven, identificada como Zaira Jazmín Quispe, había denunciado previamente haber sido víctima de un abuso sexual y su fallecimiento es investigado por la Justicia.

El hecho salió a la luz en las últimas horas y, según trascendió, los investigadores trabajan para determinar en qué circunstancias se produjo la muerte. Por el momento, se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia ordenada en el marco de la causa.

De acuerdo con la información difundida por medios platenses, en la vivienda donde fue encontrada la adolescente no se detectaron signos de violencia, accesos forzados ni faltantes de objetos de valor.

La investigación en curso

La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de La Plata, encabezada por el fiscal Patricio Barraza.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la joven y reunir elementos que permitan establecer qué ocurrió. Además de las pericias forenses, se prevé la toma de declaraciones testimoniales para avanzar con el esclarecimiento del caso.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que una de las hipótesis que se analiza es la de un posible suicidio, aunque las autoridades esperan los resultados de las pruebas en curso antes de arribar a conclusiones definitivas.

El antecedente de la denuncia

Según trascendió, la madre de la adolescente manifestó que su hija atravesaba una situación emocional compleja y un cuadro que calificó como preocupante.

La joven había denunciado anteriormente haber sido víctima de un delito contra la integridad sexual, un antecedente que forma parte del contexto que ahora analizan los investigadores.

No obstante, desde la Justicia no se brindaron detalles sobre el avance de esa denuncia ni sobre una eventual vinculación con el fallecimiento.

Duelo en la comunidad educativa

Zaira Jazmín Quispe era alumna de la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 22, ubicada en Melchor Romero.

Tras conocerse la noticia, las autoridades del establecimiento decidieron suspender las clases y declarar una jornada de duelo institucional para acompañar a la familia, compañeros y docentes.

Además, la escuela difundió un comunicado para expresar sus condolencias y brindar contención a la comunidad educativa, que atraviesa momentos de profundo dolor por la muerte de la estudiante.