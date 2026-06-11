Detuvieron a preceptor denunciado por presunto abuso a una alumna: llevaba menos de 48 horas reincorporado

Un preceptor de 58 años de una escuela técnica fue detenido este miércoles tras ser denunciado por una alumna por un presunto acercamiento físico inapropiado dentro del establecimiento educativo. El hombre había sido reincorporado a sus funciones menos de 48 horas antes, luego de permanecer apartado por una investigación previa de características similares.

El hecho ocurrió en la escuela técnica Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, la estudiante se comunicó con su madre para relatar lo ocurrido. La mujer, integrante de la fuerza policial, intervino de inmediato y puso en conocimiento de la situación a las autoridades escolares, publicó Uno Santa Fe.

Se activó el protocolo institucional

Tras la denuncia, la institución activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y dio intervención a los organismos correspondientes.

En presencia de directivos, de la madre de la alumna y de un oficial superior de la Policía de Santa Fe, la adolescente brindó un relato verbal sobre el episodio denunciado.

Desde la escuela indicaron que pusieron a disposición de la Justicia todos los elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Entre las pruebas incorporadas a la investigación se encuentran las imágenes registradas por el sistema interno de videovigilancia del establecimiento educativo.

Antecedente reciente

El mismo trabajador había permanecido apartado de sus funciones luego de una denuncia similar presentada durante 2024.

Esa causa fue investigada por la Justicia y concluyó con una resolución de falta de mérito, situación que motivó que el Ministerio de Educación de Santa Fe dispusiera su reincorporación laboral.

El hombre retomó sus tareas el lunes 8 de junio, pero dos días después volvió a quedar involucrado en una nueva denuncia.

Intervención de la Justicia

La aprehensión fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I y posteriormente al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición judicial, el acusado permanecerá privado de la libertad mientras avanzan las medidas investigativas.

Durante las próximas horas se definirán los pasos procesales a seguir y una eventual imputación formal, de acuerdo con los elementos de prueba que logre reunir la Fiscalía.

La investigación continúa en curso y las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que se habría producido el episodio denunciado dentro de la institución educativa.