Ex diputado fue condenado por abusar de una joven a la que le prometió trabajo  

El Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes dictó la Sentencia N° 101 mediante la cual condenó al ex diputado Manuel Antonio Sussini a la pena de tres años y seis meses de prisión por encontrarlo autor material responsable del delito de abuso sexual simple en carácter de delito continuado, previsto en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal. La condena fue impuesta con costas.

El Tribunal fijó para el próximo 8 de junio de 2026, a las 12:30 horas, la audiencia destinada a la lectura de los fundamentos completos del fallo. Asimismo, hizo saber a las partes que desde el día hábil siguiente comenzarán a correr los plazos para la eventual presentación de recursos.

La sentencia fue dictada por los jueces Roman Facundo Esquivel, Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero, integrantes del Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes.

“Soy inocente. Jamás la toqué ni le hice insinuaciones”, dijo Sussini en su momento y en su último intento por evitar ir a juicio, le ofreció una reparación económica a la víctima, pero la propuesta fue rechazada por la querella.

Sussini no quedó preso, sino que la detención se hará efectiva cuando el fallo quede firme.

La investigación se disparó e n a mediados de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, a partir de la denuncia que una hermana de la víctima realizó ante la División Delitos Contra la Integridad Sexual.

De acuerdo a la acusación, el exlegislador se contactó con la víctima y le ofreció trabajo como asistente terapéutica, tarea que consistía en tomarle la presión todos los días y acompañarlo mientras permanecía en su departamento.

A cambio le daba alojamiento en el mismo inmueble y la posibilidad de continuar con sus estudios de profesorado de Educación Física.

Según el relato de la estudiante, al día siguiente, Sussini comenzó a hablarle de supuestas patologías médicas. En esas circunstancias le pidió que calentara agua con malva y lo acercara a su habitación.

La joven cumplió con el pedido, pero cuando ingresó al dormitorio se topó con el acusado totalmente desnudo, situación que la dejó en estado de shock. Según su relato, dejó el recipiente con agua y se retiró a su habitación a llorar.

Poco después, mientras se bañaba con la puerta abierta, la llamó para que retirara el recipiente. El exlegislador volvió a la habitación, se recostó en su cama y le pidió a la joven que le pasara una crema por la entrepierna y la zona genital, etc.

La víctima sostuvo que se negó, pero Sussini la obligó. Horas después, la estudiante le dijo que ese no era el trabajo acordado y que buscaría otro o retornaría a la zona donde residían sus padres. El dueño de casa le dijo que no podía regresar debido a las restricciones a la circulación que existían por la pandemia de coronavirus.

En los días siguientes la joven fue obligada a continuar con esas prácticas durante 24 días. Sostuvo que lo hizo porque Sussini le decía que era una persona importante, consejero y primo del gobernador; y que tenía mucho poder, generando temor.

Como las exigencias sexuales del exdiputado iban en aumento, la joven decidió volver a contactarse con el transportista que la había llevado hasta Corrientes capital.