Una estudiante de Concordia denunció que le tomaron una foto en natación y la difundieron por redes

Una estudiante de segundo año del Profesorado de Educación Física denunció en Concordia que una fotografía tomada sin su consentimiento fue difundida en un grupo de WhatsApp integrado exclusivamente por compañeros varones de su curso. El hecho motivó la intervención de las autoridades del Instituto Superior de Especialidades de la Educación Física (ISEEF), que iniciaron una investigación interna para determinar responsabilidades.

Según publicó el medio Concordia Policiales, la situación se habría originado durante una actividad de la cátedra de natación realizada en abril en las instalaciones del Club Salto Grande. En aquella jornada, los estudiantes utilizaban los vestuarios y permanecían con trajes de baño antes de ingresar a la pileta.

La joven tomó conocimiento de lo ocurrido el pasado 2 de junio, cuando una compañera le advirtió que en el grupo de WhatsApp de los alumnos varones circulaba una fotografía en la que aparecía de espaldas vistiendo ropa de baño. Además, le habría señalado quién sería el estudiante que tomó y difundió la imagen.

Ante esa situación, la alumna decidió realizar una presentación formal ante las autoridades educativas para que se investigara lo sucedido.

La institución activó un expediente interno

El director del ISEEF, Mario Legarreta, confirmó que la institución actuó de manera inmediata una vez conocida la denuncia. En declaraciones a Concordia Policiales, explicó que ya se confeccionaron varias actas con testimonios de estudiantes y docentes para intentar reconstruir lo ocurrido.

"Son compañeros de curso, pero justamente en la charla que mantuvieron conmigo dijeron que no tenían la foto y que estaban dolidos por haber sido nombrados", señaló el directivo al referirse a algunos de los estudiantes involucrados en la investigación.

Además, agregó que uno de los alumnos que había recibido la imagen, aunque no sería quien la tomó, pidió disculpas públicamente ante el curso. "Le ofreció disculpas delante de todo el curso y ella las aceptó", indicó.

El foco puesto en la privacidad

Legarreta remarcó que el objetivo principal es documentar cada paso del proceso para preservar la transparencia de la investigación y resguardar a todas las partes involucradas.

"Entendemos que tiene que ver con la intimidad de las personas y por eso decidimos intervenir", afirmó el director, quien destacó que la gravedad del caso no está vinculada al contexto en que fue tomada la fotografía, sino a la difusión de una imagen sin autorización de la persona retratada.

Asimismo, aclaró que, según los datos reunidos hasta el momento, la situación no ocurrió dentro de las instalaciones del instituto y sostuvo que no corresponde atribuir responsabilidades al Club Salto Grande, donde se desarrollaba la actividad práctica.

Acompañamiento a la denunciante

Mientras continúa la recopilación de testimonios y documentación, la institución informó que puso a disposición de la estudiante y de su familia mecanismos de acompañamiento y asistencia profesional.

"Nuestra prioridad es brindarle contención mientras se intenta determinar quién fue la persona que tomó y difundió la imagen", expresó Legarreta al medio concordiense.