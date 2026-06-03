Tras una consulta, una médica descubrió que una niña de siete años era abusada por su padrastro

La intervención de una profesional médica resultó determinante para poner fin a una situación de vulnerabilidad extrema que sufría una niña de apenas 7 años, quien fue ingresada al Hospital Zonal debido a un cuadro de dolencias físicas persistentes. La presencia del padrastro en el entorno familiar de la víctima es el eje central de una investigación que ha generado una profunda repercusión en la comunidad local.

El episodio se desencadenó el pasado lunes, en horas del mediodía, cuando la madre de la pequeña acudió al centro asistencial buscando atención para su hija, quien arrastraba complicaciones de salud desde hacía varios días.

La médica de turno, identificada como la doctora Griggio, tomó intervención en el caso debido a que la menor había sido asistida anteriormente por una presunta afección urinaria. Sin embargo, en esta nueva oportunidad, el examen clínico permitió advertir signos de desmejora física que no se correspondían con el diagnóstico previo.

La revelación ante la sospecha clínica

Al notar una inflamación severa y dificultades en la movilidad de la paciente, la facultativa decidió profundizar la evaluación médica de manera privada. Durante la entrevista, y tras el abordaje profesional, la madre de la niña atravesó una crisis de angustia y terminó por confesar que la menor era víctima de ataques sexuales perpetrados por su pareja.

Este testimonio permitió establecer que el cuadro clínico de la pequeña era consecuencia directa de agresiones que se habrían prolongado en el tiempo, activando inmediatamente los protocolos de emergencia vigentes para delitos contra la integridad sexual.

Tras la revelación, personal de la Comisaría N° 35 y de la Comisaría 13 de la Mujer y la Familia recibieron la comunicación del hecho. La fiscal coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, doctora María Alicia Falcione, tomó conocimiento de la situación y ordenó de manera urgente el despliegue de las fuerzas de seguridad para proceder con la aprehensión del sospechoso. El operativo se concretó en la localidad de Pampa Atun, departamento San Martín, donde los efectivos lograron interceptar al hombre, de 32 años y conocido por el alias de "Loro" Castañares.

Medidas judiciales y estado de la víctima

El acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado a disposición de la justicia. En paralelo, la fiscalía avanza en una investigación minuciosa para determinar las responsabilidades penales de la madre, ante la sospecha de que la mujer habría tenido conocimiento previo sobre los abusos que padecía su hija.

El avance de la causa busca esclarecer el grado de connivencia o participación en los hechos que fueron denunciados tras la evaluación hospitalaria.

Por recomendación de la doctora Griggio, la menor debió quedar internada en el nosocomio local con el fin de estabilizar su salud y recibir el tratamiento adecuado. La profesional elaboró los informes y certificados correspondientes que ya forman parte del expediente judicial