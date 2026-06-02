Declararon culpable a expolicía por violar a una menor hace 20 años atrás en Concordia

Un jurado popular halló culpable a un exfuncionario policial por un abuso sexual cometido contra una menor en 2006 en Concordia. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta la audiencia donde se definirá la pena.
Un jurado popular declaró culpable a un exintegrante de la Policía de Entre Ríos por un grave delito contra la integridad sexual cometido contra una menor de edad. Tras el veredicto, la Justicia dispuso su inmediata detención y fijó para esta semana la audiencia en la que se debatirá la pena que deberá cumplir.
La decisión fue adoptada luego de tres jornadas de juicio en Concordia, donde los integrantes del jurado consideraron acreditada la responsabilidad penal de Juan Martín Rebollo por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza policial en ocasión de sus funciones y mediante el uso de un arma.
Según la investigación impulsada por el fiscal Martín Núñez, los hechos ocurrieron en el año 2006, cuando el acusado se desempeñaba como funcionario de la Policía de Entre Ríos y abusó sexualmente de una menor de edad, publicó Concordia Policiales.
Veredicto de culpabilidad
El juicio se desarrolló bajo la modalidad de jurados populares y concluyó con un veredicto unánime de culpabilidad. Los ciudadanos convocados para integrar el jurado analizaron las pruebas presentadas durante las audiencias y determinaron que el acusado fue responsable del hecho investigado.
Tras conocerse la resolución, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, estableció la realización de la audiencia de cesura para el próximo viernes 5 de junio a las 9.
Durante esa instancia, tanto la Fiscalía como la Defensa expondrán sus argumentos respecto de la pena que deberá imponerse al condenado, tras lo cual la magistrada dictará la sentencia correspondiente.
Prisión preventiva
Luego del veredicto, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Rebollo, pedido que fue aceptado por la jueza interviniente.
Como consecuencia de esa resolución, el condenado fue trasladado y alojado en la Alcaldía de Concordia, donde permanecerá detenido hasta que se resuelva su situación procesal y se determine la condena definitiva.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado durante el debate por el fiscal Martín Núñez, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Alejandro Giorgio.
Juicio a puertas cerradas
Debido a la naturaleza del delito investigado, el proceso judicial se desarrolló de manera reservada y a puertas cerradas en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía.
La normativa vigente establece este tipo de resguardo en los casos vinculados a delitos contra la integridad sexual, con el objetivo de proteger la intimidad de las víctimas y preservar aspectos sensibles de la causa.
Con el veredicto ya emitido por el jurado popular, el próximo paso del proceso será la audiencia de cesura, donde se debatirá la sanción que deberá cumplir el exfuncionario policial por el hecho ocurrido hace casi dos décadas.