“Ayudar y colaborar”, el propósito de bomberos voluntarios en su día

Los Bomberos Voluntarios de Paraná celebran este martes el Día del Bombero Voluntario con actividades conmemorativas, homenajes y una caravana que recorrerá distintos sectores de la ciudad. La jornada servirá para reconocer el trabajo de quienes, de manera desinteresada, dedican parte de su vida al servicio de la comunidad.

La fecha recuerda la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, ocurrido el 2 de junio de 1884 en el barrio porteño de La Boca, luego de un importante incendio que movilizó a vecinos organizados para combatir las llamas. Desde entonces, el modelo se replicó en todo el territorio nacional.

En Paraná, integrantes del cuartel destacaron el significado de la celebración y el compromiso cotidiano que implica la tarea. Lucas García recordó a Elonce que su interés por ser bombero voluntario nació desde muy pequeño, “a partir de otras actividades y tratando siempre de poder ayudar”. “Luego llegué al cuartel, hace más de 20 años, y acá me quedé”, comentó.

Vocación de servicio y compromiso diario

Pablo Aquino explicó a Elonce que la labor de los bomberos va mucho más allá de las emergencias. “Esta es nuestra segunda casa. Siempre hay cosas para hacer y siempre se está atento a un llamado o a un pedido de la gente ante cualquier emergencia”, expresó al describir la dinámica diaria dentro del cuartel.

El voluntario señaló que ingresó a la institución hace una década con el objetivo de colaborar con la comunidad, complementando su trabajo habitual de ambulanciero en el ámbito sanitario. “Siempre con la intención de ayudar y colaborar”, resumió.

Bomberos Voluntarios celebran su día con reconocimiento a su labor y una caravana en Paraná

Actualmente, el cuartel de Paraná cuenta con cerca de 30 bomberos, además de aspirantes y una unidad canina. La institución mantiene guardias permanentes las 24 horas y dispone de un importante parque automotor y equipamiento especializado para distintos tipos de intervenciones.

“El de Paraná es el cuartel más grande en cuanto a capacidad y equipamiento, además, el personal está capacitado para distintos tipos de intervenciones -como siempre dicen Jorge Vallejos y Carlos Almada (los jefes del cuerpo) desde buscar un gato hasta la búsqueda y rescate de persona”, valor García.

Durante la recorrida por el cuartel también se destacó la presencia de un histórico Renault 12, vehículo que fue utilizado durante años en diferentes emergencias y que continúa siendo un símbolo de la institución. “Fue nuestro caballito de batalla, antes de contar con todo el equipamiento que tenemos, y con el cual salíamos a rescates, inundaciones e incendios forestales”, ponderó.

Experiencias que dejan huella

Consultados sobre los momentos más significativos de su trayectoria, los voluntarios coincidieron en destacar el reconocimiento de la comunidad. Aquino sostuvo que uno de los aspectos más valiosos de la tarea es “el cariño y el agradecimiento de la gente” luego de cada asistencia.

Por su parte, García recordó intervenciones de gran magnitud, como operativos por la explosión de Rosario en 2013, cuando trabajaron durante cinco días en las tareas de rescate, e incendios forestales en distintas provincias. También relató una experiencia personal vinculada a la aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un familiar cercano, situación que consideró especialmente movilizadora.

“Uno como instructor de RCP enseña y muchas veces no piensa realizar en RCP una otra persona. Pero a mí me tocó de lleno, con un familiar muy cercano, pero pudimos activarlo gracias al RCP y logramos poder darle un tiempo más más de vida”, rememoró

Caravana por distintos barrios

Como parte de los festejos, los bomberos realizaron una ofrenda floral y anunciaron una caravana que partirá desde el cuartel para recorrer numerosas arterias de Paraná. La actividad comenzará por la tarde y atravesará distintos barrios de la capital entrerriana.

El recorrido partirá desde Racedo 280 y continuará por Belgrano, Urquiza, avenida Ramírez, Almirante Brown, Blas Parera, Almafuerte, nuevamente avenida Ramírez, avenida de las Américas, Pronunciamiento, San Martín, General Galán, Casiano Calderón, avenida Montiel, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Carbo, 9 de Julio y Racedo, para regresar finalmente al Cuartel Central.

Los voluntarios invitaron a los vecinos a acompañar el recorrido y agradecieron el permanente apoyo de la comunidad. Además, solicitaron comprensión por el uso excepcional de sirenas durante la jornada, en el marco de una celebración que se realiza una vez al año.

El Día del Bombero Voluntario se conmemora en todo el país con actos similares, destacando el trabajo de miles de hombres y mujeres que cumplen una función esencial en la prevención, asistencia y respuesta ante emergencias.