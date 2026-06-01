La segunda mejor cervecería de Latinoamérica es de Valle María: el camino de Krapp

Krapp Cerveza Artesanal, es una cervecería de Valle María (departamento Diamante) que participó de la Copa Argentina de Cervezas, la cual se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de 1300 cervezas fueron evaluadas por más de 75 Jueces Nacionales e Internacionales en 60 categorías.

Krapp Cerveza Artesanal quedó posicionada como la segunda mejor cervecería artesanal de Latinoamérica en la South Beer Cup y además, se posicionó dentro del TOP 10 de la Copa Argentina de Cervezas 2026, quedando entre las mejores cervecerías del país.

Mario Krapp, propietario de la cervecería, explicó que “estos reconocimientos son el resultado de años de trabajo, pasión y constancia. Ya superamos las 50 medallas obtenidas a nivel nacional e internacional, llevando siempre el nombre de Entre Ríos bien en alto y defendiendo la calidad artesanal en cada cerveza que hacemos”, remarcó.

En diálogo con el programa “Momento de Campo”, que es emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7 y es conducido por Dana Olivera Taleb y Sofía Ponce, el emprendedor cervecero, expresó que “Salimos segundos en lo que sería la “Copa Libertadores de cerveza artesanal”. El momento que estamos pasando es el mejor de nuestra historia”, afirmó.

La segunda mejor cervecería de Latinoamérica

La segunda mejor cervecería de Latinoamérica nació en Entre Ríos, funciona en Valle María y tiene detrás una historia de trabajo familiar, esfuerzo sostenido y pasión por la producción artesanal. Así lo relató Mario Krapp, fundador de Krapp Cerveza Artesanal, durante una entrevista con el programa “Momento de Campo”, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, luego de que la empresa lograra un reconocimiento histórico en la South Beer Cup y se consolidara dentro del Top 10 de la Copa Argentina de Cervezas 2026.

La distinción llegó tras una competencia que reunió a las mejores cervecerías de América Latina y posicionó a la firma entrerriana en un lugar de privilegio dentro del sector. Para Krapp, el resultado superó las expectativas y marcó un punto de inflexión en una trayectoria que comenzó hace una década.

“Todavía no estamos asimilando lo que pasó la semana pasada. Este es el pico nuestro y todavía no nos cae la ficha. Fue muy lindo fin de semana el que se dio en Buenos Aires, donde se realizó la Copa Argentina y la South Beer Cup, que es como la Copa Libertadores de la cerveza”, expresó.

Un reconocimiento que premia años de trabajo

El empresario explicó que el galardón llegó en el mejor momento de la historia de la compañía. Además del reconocimiento continental, la firma también consiguió premios en competencias nacionales e internacionales y comenzó a expandir su presencia fuera de Argentina.

“El momento que estamos pasando nosotros hoy es el mejor de nuestra historia. Es el mejor desde que arrancamos hace diez años. Este 2026 arrancó con todo porque no solamente estuvimos acá, sino que estuvimos llevando cerveza a México”, destacó en diálogo con el programa “Momento de Campo”, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Consultado sobre las claves que permitieron alcanzar semejante reconocimiento, Krapp evitó hablar de fórmulas mágicas y atribuyó el éxito a la dedicación diaria y al compromiso con la calidad.

“El secreto es trabajar mucho. Creo que aplica a cualquier rubro, pero en la cerveza artesanal es un trabajo pasional. Es mucho corazón lo que se pone y te privás de mucho porque son muchas horas trabajando en la fábrica. Cuando creés que llegaste, siempre falta un poquito más”, sostuvo.

Las medallas obtenidas en distintas competencias internacionales representan para el productor mucho más que simples trofeos. Según explicó, implican una responsabilidad adicional para mantener los estándares alcanzados.

“Las medallas no son más que reconocimientos, pero te obligan a mantenerte y a seguir mejorando. Cuando llegás a un nivel, ahora, no queda otra que bancártela también y seguir creciendo”, afirmó.

La importancia de competir para crecer

Uno de los aspectos que Krapp destacó durante la entrevista fue el valor de las competencias cerveceras como herramienta de aprendizaje y mejora continua.

“El tema de la competitividad es de lo más sano que hay. Yo insisto mucho con mis colegas porque es un camino de mejora constante”, indicó.

Según explicó, las cervecerías participantes reciben devoluciones detalladas por parte de jueces nacionales e internacionales que permiten perfeccionar recetas, procesos y características sensoriales de cada producto.

“No todas las cervezas vuelven con medalla, pero lo que siempre vuelve son las devoluciones de los jueces. Las notas de cata te ayudan a mejorar el producto”, señaló.

La Copa Argentina de Cervezas, detalló, es una de las competencias más importantes del país por su antigüedad, alcance federal y nivel de exigencia.

“Se invita a todas las cervecerías que tienen una producción mínima y que comercializan su producto. Llevás tus cervezas y competís de igual a igual con tus colegas”, explicó.

Las variedades premiadas

Entre los estilos que le dieron reconocimiento a Krapp Cerveza Artesanal aparece la Dorada Pampeana, una cerveza rubia suave que se convirtió en uno de los productos insignia de la marca.

“El estilo que ganó medalla en la Copa Argentina es la Dorada Pampeana. Es una rubia suave, la que más se toma y la que más producimos”, comentó.

La cerveza ya había obtenido importantes reconocimientos en ediciones anteriores y volvió a destacarse en 2026. “Ganó oro el año pasado, plata este año y también obtuvo oro en La Plata. Constantemente está con premios”, detalló.

Otra de las etiquetas que cosechó reconocimientos fue la cerveza negra Cream Stout, considerada por Krapp como uno de los productos más consistentes de la fábrica. “La negra también gana siempre. Es una cerveza que constantemente vuelve con medallas”, aseguró.

El empresario remarcó que el objetivo principal no es fabricar productos exclusivamente para competir, sino crear cervezas que la gente quiera volver a consumir. “Nosotros intentamos hacer cervezas para tomar. La idea es que alguien pruebe una cerveza y diga ‘me gustó, repetiría’. Si viene la repetición, eso es medalla”, afirmó a Elonce.

Una empresa familiar que eligió volver a Entre Ríos

La historia de Krapp Cerveza Artesanal tiene un fuerte componente familiar. El proyecto comenzó en Buenos Aires, pero durante la pandemia tomó una decisión que cambiaría definitivamente su rumbo.

“Nos vinimos para Entre Ríos en pandemia. Estuvimos conviviendo en familia, encerrados, la pasamos muy bien y tomamos la decisión de venirnos”, recordó.

Valle María no fue una elección casual. Se trata de la tierra natal de su madre y un lugar con profundas raíces familiares. “Estamos en Valle María, que es la tierra de mi mamá. Mi papá nació en Puíggari y Nueva Vizcaya. Nos abocamos cien por ciento a la cerveza”, contó.

Desde entonces, la empresa no dejó de crecer y ampliar sus instalaciones, incorporando equipamiento y aumentando su producción. “Desde que empezó hasta hoy no paramos. Va bien, está creciendo mucho y muy rápido. La clave es darle duro y parejo constantemente, formarse, invertir y estudiar”, resumió.

Producción nacional y valor agregado

Uno de los aspectos que más orgullo genera en el emprendedor es que gran parte de los insumos utilizados para elaborar sus cervezas provienen de Argentina.

“Somos de la línea de la producción. Una cerveza como la Dorada Pampeana está hecha cien por ciento con materia prima argentina”, destacó.

La cebada, el lúpulo, el agua y las levaduras conforman la base de un proceso que, según explicó, involucra una extensa cadena de valor nacional.

“La cebada viene principalmente del sur de Buenos Aires, el lúpulo se produce en El Bolsón y las levaduras también ya se producen en el país”, detalló al programa “Momento de Campo”, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

El agua utilizada en la elaboración también juega un papel central. “En Valle María se hizo una obra muy buena para tomar agua directamente del río. Tenemos agua muy blanda y de excelente calidad para elaborar cerveza”, explicó.

Para Krapp, el hecho de producir utilizando recursos nacionales constituye un valor diferencial. “Tenemos la materia prima, hacemos la cerveza y la tomamos acá. No sacamos la materia prima para afuera. Creo que eso es espectacular”, remarcó.

La obsesión por la calidad

La estabilidad de una cerveza artesanal representa uno de los mayores desafíos para cualquier productor. En ese sentido, Krapp explicó que cada lote se encuentra cuidadosamente documentado. “Desde la primera cerveza que cociné hasta hoy, todo se anota en papel”, relató.

Cada etapa del proceso es registrada minuciosamente. “Anotamos a qué hora empezaste a cocinar, los niveles de pH, densidad, temperatura y las propiedades del agua. Todo se documenta”, detalló.

Ese seguimiento permite realizar correcciones cuando cambian las condiciones de los insumos. “Cuando hay sequía, el grano viene diferente. El lúpulo también es una flor y a veces tiene más esencia y otras menos. Entonces vas ajustando constantemente”, explicó.

El objetivo final es que el consumidor encuentre siempre las mismas características en cada cerveza. “Lo difícil de hacer artesanal es conseguir que en el tiempo tu producto sea estable en sabor, aroma y vida útil”, señaló.

La conquista de mercados internacionales

Además de los premios obtenidos en Argentina, Krapp comenzó a recibir reconocimiento fuera del país. México fue uno de los mercados donde la empresa logró destacarse recientemente. “La Dorada Pampeana ganó plata en México. También ganó medallas la Scottish y otras variedades”, comentó.

Para el productor, los resultados obtenidos en distintos países confirman la consistencia de sus productos. “Mi tranquilidad es cuando una cerveza gana oro en Argentina, oro en Colombia y después vuelve a ganar en México. Eso te demuestra estabilidad y calidad”, afirmó al programa “Momento de Campo”, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Incluso, recordó una experiencia que consideró impensada cuando comenzó a estudiar elaboración cervecera. “Yo leía los libros de John Palmer y después, en un evento en México, él terminó catando nuestra cerveza. Eso no se entiende”, relató entre risas.

Turismo cervecero en Valle María

El crecimiento de la empresa también impulsó una actividad complementaria: el turismo cervecero.

La fábrica abre sus puertas durante los fines de semana para recibir visitantes interesados en conocer el proceso de elaboración. “La gente está siempre invitada a conocerla. Los viernes y sábados levantamos la persiana y pueden venir a tomar cerveza y comer algo rico”, indicó a Elonce.

La convocatoria superó las expectativas. “Ya pasaron más de cien turistas solamente para visitar y degustar. El fin de semana que viene esperamos alrededor de 150 personas”, contó.

Para Krapp, mostrar cómo se produce la cerveza genera un vínculo diferente con quienes consumen el producto. “Cuando ves cómo se hace algo, te podés enamorar mucho más del producto. Está bueno que la gente entienda cómo trabajamos”, concluyó.

Con una década de trayectoria, premios internacionales y una producción que sigue creciendo desde Valle María, Krapp Cerveza Artesanal logró posicionar a Entre Ríos en lo más alto de la escena cervecera latinoamericana. La distinción como segunda mejor cervecería de Latinoamérica representa un reconocimiento a la calidad de sus productos, pero también a una historia construida sobre la base del trabajo familiar, la capacitación permanente y la búsqueda constante de excelencia.