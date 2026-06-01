Demoraron a mujer que ingresó dos veces sin autorización a Neonatología del Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
La joven de 26 años había protagonizado una situación similar días atrás en el Hospital San Roque. La Justicia dispuso su identificación y la intervención de organismos especializados.
El ingreso no autorizado al sector de Neonatología del Hospital San Roque motivó una intervención policial este lunes en Paraná, luego de que una mujer de 26 años, fuera detectada intentando acceder nuevamente, al sector donde permanecen internados recién nacidosse confirmó a Elonce.
Según la información recabada por este medio, la misma persona ya había protagonizado un episodio similar el viernes pasado, cuando ingresó, junto a su pareja, al área de Neonatología, sin autorización alguna por parte de las autoridades. En aquella oportunidad, ambos dejaron elementos para bebés sobre una de las cunas y se retiraron rápidamente del lugar, supo Elonce.
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del hospital materno infantil, lo que permitió identificar a los involucrados y reconstruir los movimientos realizados dentro del nosocomio paranaense.
Regresó acompañada por una adolescente
Este lunes, la mujer volvió al nosocomio acompañada por una prima de 13 años. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a Elonce, habría intentado repetir la misma maniobra observada días atrás: ingresar al sector de Neonatología para dejar prendas de bebé y posteriormente, retirarse.
Ante la situación, personal de Comisaría Segunda intervino en el hospital y procedió a identificar a ambas personas, se confirmó a Elonce. Las autoridades del hospital fueron consultadas sobre la posible existencia de algún familiar o conocido de la mujer internado en el área.
Sin embargo, se constató que la mujer no mantenía ningún vínculo con pacientes alojados en el sector de Neonatología, por lo que su presencia en el lugar carecía de justificación.
Intervención judicial
Fuentes policiales indicaron que la joven contaría con un diagnóstico psiquiátrico. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el fiscal Eric Zenkulsen dispuso la confección de un informe policial y la correcta identificación de la mujer para continuar con las actuaciones correspondientes, indicaron a este medio.
Respecto de la adolescente de 13 años que la acompañaba, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Menores. Desde ese organismo se ordenó además la participación de la División Minoridad para evaluar la situación y adoptar las medidas que correspondan en resguardo de la menor.