Tini Stoessel pidió justicia por los casos de femicidio de Agostina Vega y Dulce Candia: "¿Hasta cuándo?"

La reconocida cantante argentina Tini Stoessel pidió justicia por femicidios en Argentina a través de sus redes sociales, donde expresó su profundo dolor y hartazgo frente a la violencia machista que atraviesa el país. El mensaje tuvo amplia repercusión por el alcance de la artista, que supera los 21 millones de seguidores en Instagram.

En su publicación, la cantante hizo referencia explícita a los casos de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años asesinada en la localidad misionera de Eldorado, y de Agostina Vega, la menor de 14 años víctima de un brutal crimen en la provincia de Córdoba. Ambas situaciones generaron conmoción en sus respectivas comunidades y en toda Argentina.

El reclamo de Tini Stoessel se sumó a una creciente ola de expresiones públicas que buscan visibilizar la violencia de género en Argentina, en un contexto de fuerte impacto social por la seguidilla de femicidios registrados en distintas provincias del país.

Un mensaje con fuerte alcance en redes sociales

En una de sus historias de Instagram, la artista compartió una publicación que reflejaba una estadística alarmante: en once años de vigencia del movimiento Ni Una Menos se registró un femicidio cada 31 horas en Argentina. La imagen se viralizó rápidamente entre sus seguidores.

Sobre ese contenido, Stoessel agregó su propio mensaje cargado de indignación, donde manifestó el temor constante con el que conviven las mujeres y cuestionó hasta cuándo estas situaciones seguirán repitiéndose en la vida cotidiana del país. Su publicación concluyó con un pedido de justicia por todas las víctimas.

Los casos mencionados por la artista

El pronunciamiento de la cantante coincidió con el impacto social generado por el crimen de Dulce María Beatriz Candia en la provincia de Misiones. La adolescente fue hallada sin vida en una edificación abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de El Dorado.

El hallazgo activó un amplio operativo policial y judicial para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Por su parte, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba también continúa generando repercusión a nivel nacional, convirtiéndose en uno de los hechos más mencionados en los recientes reclamos por justicia.

El reclamo de una figura con “influencia”

El mensaje de Tini Stoessel se inscribe dentro de una serie de pronunciamientos de figuras públicas que buscan visibilizar la problemática de los femicidios en Argentina.