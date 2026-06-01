Lluvias en la región central argentina: vuelven desde el jueves por un cambio de circulación

Luego de varios días dominados por condiciones estables, elevada humedad y escasa actividad de precipitaciones, las lluvias en la región central argentina volverán a ganar protagonismo durante la segunda mitad de la semana. Así lo indican los últimos modelos meteorológicos analizados por Leonardo De Benedictis, especialista del sitio Meteored, que advierten sobre un cambio relevante en la configuración atmosférica sobre gran parte del país.

Durante la primera parte de la semana, amplias regiones del centro y este argentino continuarán bajo la influencia de un patrón caracterizado por abundante humedad en capas bajas y una marcada estabilidad. Este escenario favoreció en los últimos días la formación recurrente de neblinas, bancos de niebla y cielos mayormente cubiertos, aunque sin precipitaciones de importancia.

Sin embargo, la situación comenzará a modificarse a medida que avance la semana. El desplazamiento de sistemas de baja presión y el ingreso de perturbaciones provenientes del océano Pacífico permitirán una interacción más activa entre masas de aire con diferentes características térmicas y de humedad, generando condiciones favorables para el desarrollo de lluvias.

Un cambio de escenario para la segunda mitad de la semana

De acuerdo con el informe elaborado por Meteored, el jueves marcará el inicio de una nueva etapa meteorológica para el centro del país. La probabilidad de precipitaciones aumentará de forma considerable sobre una amplia franja que abarcará sectores de La Pampa y buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó Leonardo De Benedictis, “Los primeros indicios de este cambio se observarán durante el jueves, cuando aumente de manera significativa la probabilidad de lluvias sobre el centro del país”. El especialista señaló que los modelos muestran una zona con probabilidades superiores al 50% de ocurrencia de precipitaciones, especialmente sobre el centro y sudeste bonaerense.

Foto: Meteored.

Las mayores posibilidades de lluvia se concentrarán en áreas del centro-sur de Buenos Aires y sectores del centro de La Pampa. En algunas localidades, las probabilidades podrían superar incluso el 70%, configurando uno de los eventos más destacados de las últimas semanas para estas regiones.

Dónde se esperan las precipitaciones más importantes

Mientras el centro y sur bonaerense aparecen como las áreas con mejores perspectivas para recibir lluvias, el panorama será diferente sobre el norte de Buenos Aires y el sur del Litoral argentino. Allí, las chances de precipitaciones continuarán siendo mucho más limitadas, al menos durante las primeras jornadas del cambio de patrón atmosférico.

Los especialistas destacan que este escenario representa una diferencia significativa respecto de lo ocurrido durante las semanas previas. En ese período, los sistemas frontales llegaban debilitados al centro del territorio nacional o permanecían restringidos a las zonas cordilleranas, sin lograr generar eventos importantes de lluvia en la región pampeana.

Foto: Meteored.

Ahora, en cambio, la circulación atmosférica favorecerá una mayor organización de los mecanismos que impulsan las precipitaciones, permitiendo un desarrollo más eficiente de los sistemas meteorológicos asociados a este evento.

Acumulados que podrían superar los 40 milímetros

Las proyecciones semanales muestran acumulados de precipitación que podrían resultar relevantes para distintas actividades productivas. Los mayores registros se esperan sobre el centro y sudeste de Buenos Aires, además de sectores de La Pampa y el sur de Córdoba.

Entre las localidades con mayor potencial aparecen las zonas cercanas a Tandil, Mar del Plata y otras áreas del sudeste bonaerense, donde los acumulados podrían superar los 40 milímetros entre el jueves y el fin de semana. En tanto, sobre el centro de La Pampa y el sur cordobés se prevén registros que oscilarían entre los 20 y 30 milímetros.