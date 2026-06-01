Siniestralidad vial: recuerdan que las multas por exceso de velocidad superan los $800.000 en Entre Ríos

“La estrategia sancionatoria que prevén las normativas siempre son disuasivas y ayudan a moderar la siniestralidad vial”. Así lo consideró a Elonce el responsable de Área de Comunicación de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Diego Passarello.

En ese marco, Pasarello recordó que por decreto provincial se modificó en abril el régimen sancionatorio vigente y se elevaron los montos de las multas por exceso de velocidad en rutas.

De acuerdo con la nueva normativa, las sanciones oscilan entre 200 y 400 unidades fijas, lo que actualmente representa multas que van desde aproximadamente 209.000 hasta 837.000 pesos para las infracciones mínimas por superar los límites permitidos de 110 km/h.

Finalmente, insistió en que la reducción de los siniestros depende de una construcción colectiva. “La seguridad vial es una construcción social”, afirmó, al remarcar la necesidad de fortalecer la educación y la responsabilidad al volante para reducir las cifras de víctimas fatales en rutas y ciudades entrerrianas.

Se recordará que el Gobierno de Entre Ríos dispuso cambios en el sistema de multas por exceso de velocidad y estableció nuevas escalas de sanciones para infracciones de tránsito en rutas y calles de la provincia.

Según pudo saber Elonce, la medida modifica el artículo 3° del Decreto 863/24 del Ministerio de Seguridad y Justicia. La normativa lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia.

Cómo quedaron las nuevas multas

A partir de la modificación, las sanciones por exceso de velocidad se aplicarán según el porcentaje de infracción respecto del límite permitido.

La nueva escala quedó definida de la siguiente manera:

⭕Hasta 10% de exceso: 200 Unidades Fijas (UF)

⭕Entre 11% y 30%: 250 UF

⭕Entre 31% y 50%: 300 UF

⭕Entre 51% y 100%: 350 UF

⭕Más del 100%: 400 UF

Las Unidades Fijas se calculan en base al valor del combustible premium, por lo que el monto final de cada multa varía según el precio actualizado de la nafta.

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostuvo que el incremento sostenido del precio de los combustibles generó un fuerte aumento en el valor de las multas, provocando un desfasaje respecto de los salarios reales.

Además, el texto señala que las sanciones deben mantener criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”, evitando que resulten “desproporcionadas o confiscatorias”.

El Gobierno también afirmó que el nuevo esquema busca reducir la litigiosidad administrativa y judicial derivada de multas consideradas excesivas y fomentar el pago voluntario de las infracciones.

Sistema progresivo para sancionar infracciones

La normativa incorpora un sistema progresivo que diferencia los niveles de gravedad según cuánto se supere la velocidad máxima permitida.

Según el decreto, el objetivo es que no reciban la misma sanción quienes exceden levemente el límite y quienes duplican la velocidad permitida.

En el expediente también intervino BROCART S.A., firma encargada del control y gestión de infracciones de tránsito en la provincia, que propuso el esquema de graduación de sanciones adoptado finalmente por el Ejecutivo.

Consulta de infracciones

La provincia de Entre Ríos cuenta con un sitio web para consultar las infracciones de tránsito y se puede acceder ingresando el dominio del vehículo. También se pueden consultar las normativas vigentes nacionales y provinciales en materia de tránsito y seguridad vial.